El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para este martes 24 de noviembre en ocho provincias argentinas. El aviso alcanza a sectores de Jujuy, Salta, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Santa Fe, Misiones y Corrientes.
Alerta meteorológica por fuertes tormentas en Santa Fe y otras siete provincias
El organismo meteorológico advirtió sobre lluvias intensas, actividad eléctrica, posible caída de granizo y ráfagas de hasta 90 km/h. Algunas localidades podrían registrar acumulados de hasta 100 milímetros.
Además, algunas localidades de Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa se encuentran bajo alerta naranja, que advierte sobre la posibilidad de fenómenos meteorológicos de mayor intensidad y potencialmente peligrosos.
Las tormentas podrían provocar abundantes precipitaciones en períodos cortos, actividad eléctrica frecuente, caída ocasional de granizo y fuertes ráfagas de viento.
Qué provincias están bajo alerta
De acuerdo con el pronóstico del SMN, los avisos se distribuyen en distintos sectores del país y tendrán vigencia en diferentes momentos de la jornada.
En el este de Salta, el norte y este de Santiago del Estero y el norte de Santa Fe se esperan tormentas durante la mañana. En Corrientes y Chaco, las condiciones de inestabilidad podrían extenderse durante la mañana y la tarde.
Por su parte, Misiones y Formosa permanecerán bajo alerta durante todo el día, mientras que en el este de Jujuy el aviso está previsto para la noche.
En determinadas zonas de Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa también rige una alerta naranja, debido a la posibilidad de tormentas más intensas.
Qué significa la alerta amarilla
El nivel amarillo indica que el área puede ser afectada por tormentas aisladas, algunas fuertes o localmente severas. Estos fenómenos podrían estar acompañados por lluvias abundantes en períodos cortos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas intensas.
El organismo meteorológico estima valores de precipitación acumulada de entre 30 y 70 milímetros, aunque no se descarta que esos registros puedan superarse de manera puntual.
Qué implica la alerta naranja
El nivel naranja representa un escenario de mayor intensidad y advierte sobre fenómenos meteorológicos potencialmente peligrosos para la población.
En las zonas alcanzadas por este aviso podrían desarrollarse tormentas fuertes o severas, con precipitaciones abundantes, caída de granizo de distintos tamaños, frecuente actividad eléctrica y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora.
En estos sectores, los valores de lluvia acumulada previstos se ubican entre 70 y 100 milímetros, con posibilidad de superar esos registros en forma localizada.
Ante este panorama, se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales del Servicio Meteorológico Nacional y prestar atención a las actualizaciones de los avisos durante la jornada.