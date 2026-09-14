El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por frío extremo para distintas zonas de ocho provincias argentinas. El aviso alcanza sectores de Buenos Aires, Neuquén, Mendoza, San Luis, La Rioja, Córdoba, Catamarca y Tucumán.
Este lunes hay alerta por frío extremo en ocho provincias: cuáles son
El aviso alcanza distintas zonas del centro y norte del país y contempla riesgos para niños, personas mayores y quienes tienen enfermedades crónicas.
De acuerdo con el organismo, las bajas temperaturas pueden representar un riesgo para la salud, especialmente entre los grupos considerados más vulnerables, como niños y niñas, personas mayores de 65 años y quienes tienen enfermedades crónicas.
Las provincias alcanzadas por la alerta
El aviso por frío extremo comprende diferentes regiones del territorio nacional. Las áreas incluidas son:
- Buenos Aires: centro y zona costera.
- Neuquén: centro y noroeste.
- Mendoza: sur.
- San Luis: oeste y norte.
- Córdoba: noroeste.
- La Rioja: sureste.
- Catamarca: centro-norte, en el límite con Tucumán.
- Tucumán: toda la provincia.
Qué recomiendan ante las bajas temperaturas
Ante la presencia de temperaturas muy bajas, el organismo aconseja reducir la exposición prolongada al frío. En caso de tener que salir, recomienda utilizar varias capas de ropa liviana y mantenerse en movimiento para generar calor corporal.
También es importante mantener los ambientes calefaccionados de manera segura y evitar cambios bruscos de temperatura.
El Servicio Meteorológico Nacional establece los niveles de alerta a partir de una comparación entre las temperaturas previstas y los registros históricos correspondientes a cada región.
Cuando se pronostican valores considerablemente inferiores a los habituales para una determinada época del año, el organismo considera que se presenta un episodio de frío extremo.
Para definir el nivel de riesgo también se contempla cuánto tiempo permanecerán las bajas temperaturas. La intensidad y la duración del fenómeno determinan si la alerta corresponde a nivel amarillo, naranja o rojo.
Qué significa el nivel amarillo
La alerta amarilla indica que las condiciones meteorológicas pueden tener efectos sobre la salud, especialmente entre las personas que integran los grupos de riesgo.
Por este motivo, el SMN recomienda adoptar medidas de prevención y prestar especial atención a quienes pueden resultar más afectados por las temperaturas extremas.