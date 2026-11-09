El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas amarillas por lluvias, nevadas y fuertes vientos para este lunes 9 de noviembre. Los avisos alcanzan a ocho provincias y advierten sobre fenómenos meteorológicos que podrían provocar daños e interrupciones momentáneas de las actividades cotidianas.
Alerta meteorológica para este lunes: ocho provincias bajo advertencia por distintos fenómenos
De acuerdo con el organismo, este nivel de alerta indica la posibilidad de que se registren condiciones climáticas con capacidad de generar inconvenientes. Por eso, se recomienda seguir las indicaciones oficiales y tomar precauciones según el fenómeno previsto en cada región.
Alerta amarilla por lluvias
El aviso por precipitaciones alcanza al sudoeste de Santa Cruz. Allí se esperan lluvias de variada intensidad, con acumulados estimados de entre 10 y 30 milímetros, aunque esos valores podrían ser superados en algunos sectores.
En las zonas de mayor elevación, las precipitaciones podrían alcanzar entre 40 y 50 milímetros y presentarse en forma de lluvia y nieve mezclada.
Ante este panorama, el SMN aconseja evitar salir si no es necesario, no sacar la basura y mantener limpios los desagües y sumideros para favorecer el drenaje del agua. También recomienda mantenerse lejos de las zonas inundables y desconectar la electricidad si el agua ingresa en las viviendas.
Nevadas en Mendoza
La alerta amarilla por nevadas comprende el noroeste de Mendoza. Según el pronóstico, se esperan nevadas y chaparrones de nieve, además de algunas tormentas embebidas.
Los valores de acumulación previstos se ubican entre los 5 y los 15 centímetros, aunque podrían ser mayores de manera puntual.
Para estas condiciones, el organismo recomienda evitar los desplazamientos. En caso de tener que circular, es importante utilizar vehículos preparados para transitar sobre hielo y nieve. Además, aconseja revisar techos, canaletas y desagües para prevenir inconvenientes por la acumulación de nieve.
Otras medidas preventivas incluyen ventilar los ambientes para evitar la concentración de monóxido de carbono y disponer de agua potable y alimentos no perecederos para al menos tres días.
Fuertes vientos en seis provincias
El aviso por vientos abarca el noroeste de Córdoba, el este de Catamarca y La Rioja, San Luis, La Pampa, el sur de Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
En esas regiones se esperan vientos del sector oeste, con velocidades de entre 40 y 80 kilómetros por hora. Las ráfagas podrían superar los 90 kilómetros por hora.
Frente a estas condiciones, el SMN recomienda retirar o sujetar elementos que puedan volarse, como macetas, sillas y toldos. También aconseja cerrar puertas y ventanas, mantenerse alejado de ellas y evitar refugiarse debajo de árboles, postes, marquesinas o carteles publicitarios.
Por último, pide extremar las precauciones al conducir y mantenerse informado sobre la evolución de las condiciones meteorológicas.