El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para este sábado 31 de octubre en distintas zonas de ocho provincias argentinas: Córdoba, San Luis, Mendoza, La Pampa, La Rioja, San Juan, Neuquén y Río Negro.
Ocho provincias esperan lluvias fuertes y posible caída de granizo este sábado
El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que las condiciones más inestables se presentarán durante la tarde y la noche, con precipitaciones acumuladas de hasta 50 milímetros en la mayoría de las zonas alcanzadas por el aviso.
El organismo advirtió que las condiciones más inestables se presentarán durante la tarde y la noche, con lluvias y tormentas aisladas de intensidad variable. Algunos fenómenos podrían alcanzar fuerza localmente intensa.
Qué fenómenos se esperan
Las tormentas podrían estar acompañadas por abundante caída de agua en períodos cortos, ocasional caída de granizo, ráfagas intensas de viento y actividad eléctrica frecuente.
En la mayor parte de las regiones alcanzadas por el aviso meteorológico, se estiman precipitaciones acumuladas de entre 20 y 50 milímetros. En cambio, para los sectores de Neuquén y Río Negro incluidos en la alerta, los valores previstos son inferiores y se ubican entre 15 y 30 milímetros.
Según el informe oficial, los fenómenos se desarrollarán principalmente durante la tarde y la noche de este sábado 31 de octubre. La intensidad será variable según el sector, aunque algunas tormentas podrían ser localmente fuertes.