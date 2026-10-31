#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Clima

Ocho provincias esperan lluvias fuertes y posible caída de granizo este sábado

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que las condiciones más inestables se presentarán durante la tarde y la noche, con precipitaciones acumuladas de hasta 50 milímetros en la mayoría de las zonas alcanzadas por el aviso.

Las precipitaciones podrían acumular entre 20 y 50 milímetros.Las precipitaciones podrían acumular entre 20 y 50 milímetros.
+ Agregar El Litoral en
Por: 

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para este sábado 31 de octubre en distintas zonas de ocho provincias argentinas: Córdoba, San Luis, Mendoza, La Pampa, La Rioja, San Juan, Neuquén y Río Negro.

El organismo advirtió que las condiciones más inestables se presentarán durante la tarde y la noche, con lluvias y tormentas aisladas de intensidad variable. Algunos fenómenos podrían alcanzar fuerza localmente intensa.

Mirá tambiénSábado caluroso en Santa Fe: se espera una temperatura máxima de 29°

Qué fenómenos se esperan

Las tormentas podrían estar acompañadas por abundante caída de agua en períodos cortos, ocasional caída de granizo, ráfagas intensas de viento y actividad eléctrica frecuente.

El SMN advirtió por fenómenos de variada intensidad durante la jornada.El SMN advirtió por fenómenos de variada intensidad durante la jornada.

En la mayor parte de las regiones alcanzadas por el aviso meteorológico, se estiman precipitaciones acumuladas de entre 20 y 50 milímetros. En cambio, para los sectores de Neuquén y Río Negro incluidos en la alerta, los valores previstos son inferiores y se ubican entre 15 y 30 milímetros.

Según el informe oficial, los fenómenos se desarrollarán principalmente durante la tarde y la noche de este sábado 31 de octubre. La intensidad será variable según el sector, aunque algunas tormentas podrían ser localmente fuertes.

+ Agregar El Litoral en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Servicio Meteorológico Nacional
Río Negro
San Luis
Mendoza

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro