El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para la tarde de este viernes 6 de noviembre en sectores de La Pampa, San Luis y la provincia de Buenos Aires. Además, otras ocho provincias permanecen bajo advertencia por fuertes vientos durante toda la jornada.
Alerta meteorológica para este viernes: dónde se esperan tormentas y fuertes ráfagas
El SMN advirtió sobre posibles episodios de granizo, lluvias abundantes y ráfagas que podrían superar los 110 kilómetros por hora en distintas regiones del país.
Los fenómenos previstos podrían incluir lluvias intensas, caída de granizo, actividad eléctrica y ráfagas que, en algunas regiones, superarían los 110 kilómetros por hora.
Alerta por tormentas
Según el organismo meteorológico, durante la tarde se desarrollarán tormentas aisladas de variada intensidad, algunas de ellas localmente fuertes.
Estos fenómenos podrían estar acompañados por abundante caída de agua en períodos cortos, granizo, intensa actividad eléctrica y ráfagas de viento.
El SMN estima que los valores de precipitación acumulada estarán entre 15 y 40 milímetros, aunque esas cifras podrían superarse de manera puntual.
Qué recomienda el SMN
Ante la posibilidad de condiciones meteorológicas adversas, el organismo aconseja evitar salir de casa y no sacar la basura para prevenir obstrucciones en los desagües. También recomienda mantener limpios los sumideros y, en caso de que ingrese agua a la vivienda, desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico.
Además, es importante cerrar puertas y ventanas, mantenerse alejado de ellas y retirar o sujetar cualquier elemento que pueda ser desplazado por el viento. Quienes se encuentren al aire libre deben buscar refugio de inmediato en un edificio, una vivienda o un vehículo cerrado.
Alerta por vientos fuertes
Por otra parte, el SMN mantiene una alerta amarilla por vientos para ocho provincias durante toda la jornada.
En las zonas cordilleranas se esperan vientos del sector oeste, con velocidades de entre 45 y 70 kilómetros por hora. Las ráfagas podrían superar los 110 kilómetros por hora.
En el resto de las áreas alcanzadas por la advertencia, se prevén vientos del sector sur, con velocidades de entre 40 y 60 kilómetros por hora y ráfagas que podrían llegar a los 80 kilómetros por hora, con posibilidad de superar esos valores de manera puntual.
Cómo prevenir accidentes durante los fuertes vientos
Frente a estas condiciones, el organismo recomienda evitar las actividades al aire libre y retirar o asegurar objetos que puedan volarse, como macetas, sillas y toldos.
También aconseja cerrar puertas y ventanas, mantenerse alejado de ellas y no buscar refugio debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes. En caso de circular en vehículo, se debe extremar la precaución ante las posibles ráfagas y las dificultades que puedan generar en la conducción.