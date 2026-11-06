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Cortes programados de luz para este viernes en Santa Fe

La Empresa Provincial de la Energía realizará interrupciones programadas del servicio eléctrico por tareas de mantenimiento y retiro de líneas en varias zonas de la ciudad.

La EPE realiza trabajos programados.La EPE realiza trabajos programados.
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La Empresa Provincial de la Energía (EPE) informó que este viernes habrá interrupciones programadas del servicio eléctrico en distintos sectores de la ciudad de Santa Fe. Los cortes se realizarán durante la mañana y responden a trabajos de mantenimiento y retiro de líneas.

Las tareas se desarrollarán en diferentes horarios y afectarán a zonas delimitadas por distintas calles y avenidas de la ciudad. La EPE recomienda a los usuarios de los sectores alcanzados tomar las previsiones necesarias durante el período en que se realicen los trabajos.

Cortes programados en Santa Fe

08:00 - 10:00 A. Godoy, Dorrego, Pje. Judiciales y Pje. Pizorno

08:00 - 10:00 Bv. Gálvez, Belgrano, M. Candioti y Chacabuco

08:00 - 12:00 Av. Blas Parera, Grandoli, La Pampa y JR Méndez

08:30 - 12:30 Urquiza, 9 de Julio, Risso y Reg. 12 de Infantería

09:00 - 12:00 Quiroga, Aguayo, Crespo y Alsina

09:00 - 13:00 Alsina, De La Salle, Iturraspe y Arzeno

09:00 - 13:00 Doldán, Chaco, Rosatti y Reinares

10:30 - 12:30 Ruta Nac. N 168, Soria, Anichini y De La Salle

10:30 - 12:30 Av. Siete Jefes, Chacabuco, Vélez Sarsfield y Juan del Campillo

12:30 - 15:30 Av. Blas Parera, San Juan, Alberti y Lavaisee

La EPE recordó que los trabajos programados pueden suspenderse o reprogramarse en caso de que las condiciones climáticas no permitan llevarlos adelante.

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