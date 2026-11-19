El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla para este jueves por tormentas que podrían alcanzar intensidad localmente fuerte. El aviso comprende sectores de Misiones, Córdoba, San Luis, Mendoza, La Pampa, Neuquén, Río Negro y Chubut.
Jueves con lluvias intensas: cuáles son las provincias bajo alerta meteorológica
El SMN anticipó tormentas de variada intensidad en ocho provincias para este jueves, con lluvias que podrían alcanzar los 70 milímetros en algunas zonas.
Los mayores acumulados se esperan en Misiones, Córdoba y La Pampa, con valores estimados de entre 30 y 70 milímetros. En algunos sectores, las precipitaciones podrían superar esos registros.
Para San Luis y Mendoza se pronostican lluvias de entre 15 y 40 milímetros, mientras que en las localidades alcanzadas de Neuquén, Río Negro y Chubut los valores previstos oscilan entre 10 y 20 milímetros.
A qué hora se esperan las tormentas
El desarrollo de los fenómenos variará según la provincia. En Córdoba, la inestabilidad se extenderá durante toda la jornada.
En Misiones y San Luis, las precipitaciones están previstas para la mañana y la tarde. En Mendoza, Neuquén y Río Negro, en cambio, se esperan principalmente durante la tarde.
Por último, La Pampa y Chubut tendrán mayor probabilidad de tormentas entre la tarde y la noche.
Qué recomienda el SMN
El nivel amarillo advierte sobre posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de generar inconvenientes y daños puntuales.
Ante este escenario, se recomienda evitar actividades al aire libre durante las tormentas, no sacar la basura para prevenir obstrucciones en los desagües y mantenerse informado mediante los canales oficiales del organismo meteorológico.