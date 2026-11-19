La Empresa Provincial de la Energía (EPE) informó que este jueves habrá interrupciones programadas del servicio eléctrico en distintos sectores de la ciudad de Santa Fe. Los cortes se realizarán durante la mañana y responden a trabajos de mantenimiento y retiro de líneas.
Desde la mañana
Cortes programados de luz para este jueves en Santa Fe
La Empresa Provincial de la Energía realizará interrupciones programadas del servicio eléctrico por tareas de mantenimiento y retiro de líneas en zonas de la ciudad.
La EPE realiza trabajos programados.
La EPE recomienda a los usuarios de los sectores alcanzados tomar las previsiones necesarias durante el período en que se realicen los trabajos.
Cortes programados en Santa Fe
08:00 - 12:00 Por Av. Gral. Paz entre Padilla y Delgado
08:00 - 12:00 Av. Circunvalación, Estrada, Salta y La Rioja
La EPE recordó que los trabajos programados pueden suspenderse o reprogramarse en caso de que las condiciones climáticas no permitan llevarlos adelante.
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