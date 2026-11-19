Pronóstico

Jornada con temperaturas agradables e inestabilidad durante la tarde en la ciudad de Santa Fe

La jornada comenzó con 16,7°C, cielo algo nublado y una humedad del 92%. Se espera una tarde con chaparrones aislados y una temperatura máxima de 28°C. El pronóstico anticipa condiciones cálidas para viernes, sábado y domingo.