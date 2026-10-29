El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas, lluvias y vientos fuertes para este jueves 29 de octubre en distintas regiones de la Argentina. El organismo, dependiente del Ministerio de Defensa, advirtió que podrían registrarse fenómenos capaces de provocar daños y alterar temporalmente las actividades cotidianas.
Jueves con alerta amarilla: las provincias afectadas por tormentas y vientos
Las advertencias alcanzan a varias provincias y contemplan tormentas de intensidad variable, precipitaciones abundantes en períodos breves y ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora en algunas zonas.
Qué provincias están bajo alerta
La alerta amarilla por tormentas comprende sectores de Buenos Aires, Tucumán, Salta, Catamarca y Tierra del Fuego.
De acuerdo con el SMN, se esperan tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Los fenómenos podrían incluir abundante caída de agua en poco tiempo, granizo ocasional, frecuente actividad eléctrica y ráfagas de viento.
Los valores de precipitación acumulada se ubicarían entre 20 y 40 milímetros, aunque podrían superarse de manera localizada.
Dónde se esperan lluvias y vientos
En Santa Cruz rige una alerta amarilla por lluvias. Allí se prevén acumulados de entre 10 y 30 milímetros. En las zonas de mayor altura, las precipitaciones podrían presentarse como una combinación de lluvia y nieve.
Por otra parte, el aviso por vientos fuertes alcanza al sector este de Chubut y Santa Cruz. En esas áreas se esperan vientos del norte con velocidades de entre 40 y 60 kilómetros por hora, mientras que las ráfagas podrían superar los 90 kilómetros por hora.
El nivel amarillo indica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de generar daños y ocasionar interrupciones momentáneas en las actividades habituales.
Por eso, el SMN recomienda mantenerse informado sobre las actualizaciones del pronóstico y seguir las indicaciones de las autoridades locales mientras estén vigentes las advertencias.