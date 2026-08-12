El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas por nevadas y vientos intensos para distintas regiones del país. En total, siete provincias presentan sectores alcanzados por algún nivel de alerta por nieve, mientras que en áreas cordilleranas también se esperan ráfagas que podrían superar los 100 km/h.
Siete provincias están bajo alerta por nevadas y algunas esperan más de un metro
El pronóstico anticipa acumulaciones de hasta 120 centímetros en sectores cordilleranos, además de fuertes ráfagas y reducción de la visibilidad en distintas zonas del país.
San Juan, La Rioja y Catamarca tienen sectores bajo alerta naranja por nevadas, debido a la intensidad y persistencia prevista de las precipitaciones. En tanto, otras zonas de Río Negro, Chubut, Salta y Tucumán se encuentran bajo alerta amarilla.
Los fenómenos contemplados bajo el nivel naranja pueden representar un riesgo importante para la población, los bienes y el medio ambiente. La alerta amarilla, en cambio, implica posibles daños y la interrupción momentánea de algunas actividades cotidianas.
Alerta naranja
Las zonas cordilleranas de San Juan, La Rioja y Catamarca serán afectadas por nevadas persistentes de intensidad variable, que por momentos podrían ser fuertes.
Para el período bajo alerta se prevén acumulaciones de nieve de entre 60 y 120 centímetros, aunque esos valores podrían ser superados de manera puntual.
El fenómeno estará acompañado por vientos intensos, que podrían provocar una importante reducción de la visibilidad y generar condiciones de viento blanco.
Alerta amarilla
Además de las zonas alcanzadas por el nivel naranja, hay sectores de Chubut, Río Negro, San Juan, Catamarca, Salta y Tucumán bajo alerta amarilla por nevadas.
En Chubut y Río Negro, se esperan precipitaciones de nieve persistentes y de intensidad variable, con acumulaciones estimadas de entre 10 y 30 centímetros. De manera puntual, esos registros podrían ser superiores y tampoco se descarta que la precipitación se presente como una combinación de lluvia y nieve.
En otras áreas cordilleranas de San Juan, Catamarca, Salta y parte de Tucumán, se pronostican acumulaciones de entre 30 y 60 centímetros, también con posibilidad de superar esos valores en determinados sectores.
En estas regiones, las nevadas estarán acompañadas por vientos fuertes, reducción de la visibilidad y posible viento blanco.
Fuertes vientos en la cordillera
El panorama meteorológico también incluye una advertencia por vientos intensos para sectores cordilleranos de Catamarca, Salta y Jujuy.
En esas áreas se esperan vientos del sector oeste con velocidades de entre 60 y 80 km/h, mientras que las ráfagas podrían superar los 100 km/h.
Las condiciones previstas pueden complicar la circulación y reducir considerablemente la visibilidad, especialmente en sectores donde coincidan las nevadas con los fuertes vientos.