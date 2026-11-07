Clima

Tormentas intensas, granizo y ráfagas: las provincias bajo alerta este sábado

Las advertencias alcanzan a sectores de Formosa, Misiones, Chaco, Jujuy y Salta. Se prevén precipitaciones abundantes, actividad eléctrica, posible caída de granizo y ráfagas que podrían ocasionar inconvenientes.