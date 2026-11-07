El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas de nivel naranja y amarillo por tormentas y vientos fuertes para este sábado 7 de noviembre. Las advertencias abarcan distintas provincias del país y anticipan condiciones que podrían generar complicaciones, con fenómenos localmente intensos y potencialmente peligrosos.
Tormentas intensas, granizo y ráfagas: las provincias bajo alerta este sábado
Las advertencias alcanzan a sectores de Formosa, Misiones, Chaco, Jujuy y Salta. Se prevén precipitaciones abundantes, actividad eléctrica, posible caída de granizo y ráfagas que podrían ocasionar inconvenientes.
El aviso de nivel naranja por tormentas fuertes comprende sectores de Formosa y Misiones. Según informó el organismo, se esperan tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que podrían estar acompañadas por abundante actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas intensas y precipitaciones abundantes en períodos cortos.
En otras zonas de ambas provincias también rige una advertencia amarilla por el mismo fenómeno, aunque con un nivel de riesgo menor.
Las provincias alcanzadas por vientos
El SMN también emitió un alerta amarillo por vientos para sectores de Chaco, Formosa, Jujuy y Salta.
En esas regiones se prevén vientos del sector norte, con velocidades y ráfagas que podrían ocasionar inconvenientes. Por ese motivo, se recomienda tomar precauciones y evitar situaciones que puedan representar un riesgo.
Qué recomienda el SMN
Frente a la posibilidad de tormentas fuertes, el organismo aconseja evitar salir de los hogares y no sacar la basura. También pide mantener limpios los desagües y sumideros para facilitar el escurrimiento del agua.
Además, recomienda desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua en la vivienda. Si las personas se encuentran al aire libre, deben buscar refugio en un edificio, una casa o un vehículo cerrado.
Cómo actuar ante los vientos fuertes
Ante las condiciones previstas, el SMN aconseja retirar o asegurar cualquier objeto que pueda ser desplazado por el viento y mantenerse alejado de puertas y ventanas.
También recomienda no refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes. En caso de tener que conducir, es importante hacerlo con precaución y prestar atención a las condiciones del entorno.