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Cortes de luz programados para este sábado en Santa Fe y Rincón

La lista de tareas previstas para este 31 de octubre fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.

Cortes programados por la Empresa Provincial de Energía.Cortes programados por la Empresa Provincial de Energía.
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Desde la Empresa Provincial de la Energía (EPE) se comunicó que este sábado 7 de noviembre se realizarán cortes programados del servicio eléctrico en Santa Fe y San José del Rincón.

El organismo detalló los sectores afectados, los horarios previstos y las tareas que motivan las interrupciones.

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Cortes programados

Santa Fe

  • 08:00 a 12:00: Belgrano, Gobernador Candioti, Seguí y Marcial Candioti. Motivo: reformas en subestación.
  • 13:00 a 17:00: Bv. Pellegrini, Av. Freyre, Eva Perón y 4 de Enero. Motivo: maniobras de reconfiguración.

San José del Rincón

  • 08:30 a 12:30: Callejón Montenegro, Callejón Vega, Mazzari y Santa Rosa. Motivo: reemplazo de conductores.

Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.

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