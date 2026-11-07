Desde la Empresa Provincial de la Energía (EPE) se comunicó que este sábado 7 de noviembre se realizarán cortes programados del servicio eléctrico en Santa Fe y San José del Rincón.
Desde la mañana
Cortes de luz programados para este sábado en Santa Fe y Rincón
La lista de tareas previstas para este 31 de octubre fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.
Cortes programados por la Empresa Provincial de Energía.
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El organismo detalló los sectores afectados, los horarios previstos y las tareas que motivan las interrupciones.
Cortes programados
Santa Fe
- 08:00 a 12:00: Belgrano, Gobernador Candioti, Seguí y Marcial Candioti. Motivo: reformas en subestación.
- 13:00 a 17:00: Bv. Pellegrini, Av. Freyre, Eva Perón y 4 de Enero. Motivo: maniobras de reconfiguración.
San José del Rincón
- 08:30 a 12:30: Callejón Montenegro, Callejón Vega, Mazzari y Santa Rosa. Motivo: reemplazo de conductores.
Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.
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