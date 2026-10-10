El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas amarillas para este sábado en nueve provincias argentinas: Formosa, Chaco, Corrientes, Misiones, Mendoza, Jujuy, Salta, Catamarca y La Rioja.
Granizo, lluvias y ráfagas de más de 100 km/h este sábado: dónde rigen las alertas
Las advertencias alcanzan a nueve jurisdicciones del país, con fenómenos que podrían provocar anegamientos, caída de árboles y complicaciones en la circulación, especialmente en sectores cordilleranos.
Las advertencias contemplan distintos fenómenos meteorológicos, entre ellos tormentas aisladas que podrían ser fuertes, lluvias persistentes y vientos intensos en sectores cordilleranos y de la Puna.
Tormentas en el noreste
En sectores de Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones se esperan tormentas aisladas, algunas localmente fuertes. Podrían estar acompañadas por lluvias intensas en períodos cortos, caída de granizo, actividad eléctrica y ráfagas.
Se estiman valores de precipitación acumulada de entre 30 y 50 milímetros, que podrían superarse de manera puntual.
En Mendoza se prevén lluvias persistentes, especialmente durante las primeras horas de la jornada. En las zonas más elevadas de la precordillera, las precipitaciones podrían presentarse en forma de lluvia y nieve.
Vientos intensos en cuatro provincias
En sectores cordilleranos y de la Puna de Jujuy, Salta, Catamarca y La Rioja se esperan vientos del oeste durante la tarde, con velocidades sostenidas de entre 50 y 70 kilómetros por hora.
Las ráfagas podrían superar los 100 kilómetros por hora, por lo que se recomienda extremar las precauciones, especialmente en caminos de montaña y áreas expuestas.
Qué precauciones tomar
Ante las condiciones previstas para este sábado, se recomienda asegurar objetos que puedan volarse, evitar permanecer cerca de árboles y postes de electricidad y limitar la circulación por caminos de montaña expuestos mientras se registren vientos intensos.