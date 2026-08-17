El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigentes distintos niveles de alerta para varias provincias del país. El mayor foco está puesto en las tormentas previstas para Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes, mientras que también se advierten condiciones de viento fuerte en sectores de San Juan, La Rioja, Catamarca, Salta y Jujuy.
Alerta por tormentas y vientos fuertes para este lunes: qué zonas afecta
El Servicio Meteorológico Nacional difundió un nuevo informe con las regiones alcanzadas por las condiciones adversas, que incluyen lluvias intensas, ráfagas, actividad eléctrica y posible granizo.
Las condiciones pueden incluir precipitaciones intensas en períodos breves, ráfagas, actividad eléctrica y ocasional caída de granizo. En las zonas cordilleranas bajo advertencia por viento, las ráfagas podrían alcanzar velocidades de hasta 130 km/h.
Tormentas: las provincias bajo alerta
Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes se encuentran bajo alerta amarilla por tormentas. Según el organismo meteorológico, se esperan lluvias y tormentas intermitentes de variada intensidad, algunas de ellas potencialmente fuertes.
Los fenómenos podrían presentarse acompañados por abundante lluvia en períodos cortos, ráfagas intensas, granizo localizado y frecuente actividad eléctrica.
El acumulado de precipitaciones previsto se ubica entre 60 y 80 milímetros, aunque los registros podrían superar ese rango de manera puntual. Los mayores valores se esperan especialmente en el este de Entre Ríos y el sur de Corrientes.
Vientos con ráfagas de hasta 130 km/h
El SMN también emitió una alerta amarilla por vientos fuertes para sectores cordilleranos de San Juan, La Rioja, Catamarca, Salta y Jujuy.
En esas áreas se prevén vientos del sector oeste con velocidades estimadas de entre 60 y 80 km/h, mientras que las ráfagas podrían alcanzar los 130 km/h.
Las condiciones estarán especialmente concentradas en las zonas cordilleranas, donde la intensidad del viento puede generar una importante reducción de la visibilidad y complicaciones para quienes circulen por los sectores afectados.
Qué ocurre con las alertas por nieve
Además de las advertencias por tormentas y viento, el organismo mantiene alertas por nevadas en sectores de Neuquén, Mendoza, San Juan y La Rioja.
En la zona cordillerana de Mendoza, Neuquén, San Juan y La Rioja se esperan acumulados de nieve que pueden llegar a entre 30 y 60 centímetros, con posibilidad de superar esos valores de manera localizada.
En otras áreas alcanzadas por la advertencia, los acumulados previstos son menores. También existe la posibilidad de precipitaciones en forma de lluvia y nieve mezcladas, mientras que en las zonas de menor elevación podría registrarse lluvia.