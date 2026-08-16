Pronóstico

Domingo con alerta amarilla por tormentas en la ciudad de Santa Fe

La jornada comenzó con 13,5 °C, cielo cubierto y lloviznas. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene una alerta amarilla por tormentas y anticipa una jornada inestable, con posibles tormentas fuertes durante la mañana. La temperatura máxima llegará a 17 °C.