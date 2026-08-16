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Domingo con alerta amarilla por tormentas en la ciudad de Santa Fe

La jornada comenzó con 13,5 °C, cielo cubierto y lloviznas. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene una alerta amarilla por tormentas y anticipa una jornada inestable, con posibles tormentas fuertes durante la mañana. La temperatura máxima llegará a 17 °C.

Durante la jornada podrían registrarse tormentas fuertes Créditos: Flavio RainaDurante la jornada podrían registrarse tormentas fuertes Créditos: Flavio Raina
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El tiempo se presenta húmedo e inestable en la capital provincial. Según los datos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional, la humedad alcanza el 98% y la visibilidad se redujo a 5 kilómetros.

Durante la jornada podrían registrarse tormentas fuertes, mientras que hacia la tarde el cielo permanecerá nublado y durante la noche se esperan lluvias aisladas.

La ciudad de Santa Fe transita este domingo 16 de agosto bajo condiciones de elevada humedad y con alerta amarilla por tormentas emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). A las 6 de la mañana, la temperatura era de 13,5 °C, con cielo cubierto y llovizna registrada durante la hora anterior.

Bajo lluvia. Una moto circula a alta velocidad. El casco, presente. Foto: Flavio RainaDomingo inestable. Foto: Flavio Raina

El informe oficial, actualizado a las 6:05, indica que la temperatura mínima prevista para este domingo será de 13 °C, mientras que la máxima alcanzará los 17 °C.

Además, la jornada estará marcada por el viento, que tendrá diferentes intensidades y direcciones a lo largo del día. Durante la mañana soplará del este, con velocidades de entre 7 y 12 km/h.

Por la tarde, el viento rotará al sur y aumentará su intensidad, con velocidades estimadas de entre 23 y 31 km/h. Durante la noche predominará del sudeste, nuevamente con velocidades de entre 7 y 12 km/h.

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Alerta amarilla

El escenario meteorológico más relevante para este domingo es la posibilidad de tormentas fuertes durante la mañana. El pronóstico oficial establece una probabilidad de precipitaciones de entre 10% y 40% para ese período.

Durante la mañana se prevén tormentas fuertes, mientras que hacia la tarde las condiciones tenderán a mantenerse con cielo nublado y una probabilidad de precipitaciones de entre 0% y 10%.

Por la noche podrían volver a registrarse lluvias aisladas, con una probabilidad de precipitaciones de entre 10% y 40%.

La elevada humedad será otro de los factores destacados de la jornada. El registro de las 6 indica una humedad relativa del 98%, mientras que la presión atmosférica se ubicaba en 1009,8 hPa.

La visibilidad era de 5 kilómetros, en un contexto de cielo cubierto y presencia de lloviznas.

El sol salió a las 7:38 y está previsto que se oculte a las 18:37.

Ante la posibilidad de tormentas, las condiciones pueden cambiar rápidamente durante el día, por lo que será importante prestar atención a las actualizaciones oficiales del SMN, especialmente para quienes tengan actividades al aire libre o deban trasladarse.

Pronóstico extendido

El panorama meteorológico para los próximos días anticipa un descenso de las temperaturas, particularmente entre el lunes y el miércoles.

Lunes: se espera una jornada con una temperatura mínima de 11 °C y una máxima de 16 °C.

Martes: será uno de los días más fríos del período. La mínima prevista es de 11 °C, mientras que la máxima apenas alcanzará los 12 °C.

Miércoles: las temperaturas continuarán bajas, con una mínima estimada de 10 °C y una máxima de 13 °C.

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