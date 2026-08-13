El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas amarillas para este jueves 13 de agosto por la presencia de vientos intensos, frío extremo y nevadas en diferentes zonas del país. Las advertencias abarcan varias provincias y, de acuerdo con el organismo, algunas regiones podrían registrar condiciones potencialmente peligrosas.
Alerta por fuertes vientos y frío extremo: las provincias afectadas este jueves
El SMN advirtió sobre condiciones meteorológicas adversas en distintas zonas del país, con ráfagas que podrían superar los 100 km/h y temperaturas potencialmente peligrosas.
El escenario incluye ráfagas que podrían superar los 100 kilómetros por hora en sectores cordilleranos y temperaturas que requieren especial atención, principalmente entre los grupos considerados de riesgo.
Fuertes vientos
La advertencia por vientos alcanza a sectores de Catamarca y Salta. Según el informe del SMN, en las áreas cordilleranas se esperan velocidades de entre 60 y 80 kilómetros por hora, mientras que las ráfagas podrían superar los 100 kilómetros por hora.
Ante este panorama, el organismo recomienda evitar salir si no es necesario. También pide retirar o asegurar elementos que puedan desplazarse por la acción del viento y mantener cerradas puertas y ventanas.
Además, aconseja no permanecer debajo de árboles, postes, carteles publicitarios o marquesinas, ya que podrían representar un riesgo. Para quienes deban circular, recomienda extremar las precauciones al conducir.
Frío extremo
El SMN también mantiene una alerta amarilla por frío extremo para Tucumán, sectores de Catamarca y el este de Jujuy.
De acuerdo con el organismo, las temperaturas previstas pueden resultar peligrosas, especialmente para niños y niñas, personas mayores de 65 años y quienes tienen enfermedades crónicas.
Para reducir los efectos de las bajas temperaturas, se recomienda evitar permanecer durante períodos prolongados al aire libre y utilizar varias capas de ropa liviana cuando sea necesario salir.
También se aconseja mantener los ambientes calefaccionados de manera segura, consumir abundante líquido y prestar especial atención a niños, embarazadas, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.
Nevadas y acumulación
Además de los fenómenos vinculados con el viento y las bajas temperaturas, el SMN emitió una alerta amarilla por nevadas para sectores de Salta, Catamarca, La Rioja, San Juan, Santiago del Estero, Río Negro, Mendoza y Neuquén.
En las zonas alcanzadas podrían registrarse nevadas persistentes, con acumulaciones estimadas de entre 30 y 60 centímetros, aunque el organismo advierte que esos valores podrían ser superados de manera puntual.
El fenómeno también podría estar acompañado por viento intenso, disminución de la visibilidad y condiciones de viento blanco.
Las recomendaciones ante el temporal
Frente a las condiciones previstas, el organismo recomienda evitar los desplazamientos y, en caso de tener que circular, hacerlo con vehículos preparados para transitar sobre hielo y nieve.
También pide revisar techos, canaletas y desagües, además de mantener los ambientes ventilados para prevenir la acumulación de monóxido de carbono.
En las zonas afectadas por los vientos fuertes, es importante asegurar objetos que puedan ser desplazados y mantenerse alejado de estructuras que puedan desprenderse o caer.