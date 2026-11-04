Convocatoria para ingresar a la SIDE: se postularon 40.000 argentinos en las primeras 24 horas

YA RECIBIMOS MÁS DE 40.000 SOLICITUDES PARA INGRESAR AL CUERPO DE INTELIGENCIA DE LA NACIÓN Advertimos que es mucho trabajo, que no hay horarios, que la exigencia es extrema y que el riesgo es real. Sin embargo, en tan solo 24 horas, ya recibimos más de 40.000 solicitudes de argentinos que quieren trabajar para defender la República Argentina. Vamos a revisar cada perfil. Y vamos a elegir a los mejores. La convocatoria estará abierta hasta el 30 de noviembre. Esperamos que muchos más argentinos se sigan postulando.