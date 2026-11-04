La Secretaría de Inteligencia del Estado informó que recibió más de 40.000 postulaciones durante el primer día de su convocatoria pública para incorporar personal. El proceso permanecerá abierto hasta el 30 de noviembre y contempla una selección de perfiles para integrar el cuerpo de inteligencia nacional.
Convocatoria para ingresar a la SIDE: se postularon 40.000 argentinos en las primeras 24 horas
El plazo para inscribirse vence el 30 de noviembre. La Secretaría de Inteligencia aseguró a través de sus redes sociales que revisará “cada perfil” y seleccionará “a los mejores”.
YA RECIBIMOS MÁS DE 40.000 SOLICITUDES PARA INGRESAR AL CUERPO DE INTELIGENCIA DE LA NACIÓN Advertimos que es mucho trabajo, que no hay horarios, que la exigencia es extrema y que el riesgo es real. Sin embargo, en tan solo 24 horas, ya recibimos más de 40.000 solicitudes de argentinos que quieren trabajar para defender la República Argentina. Vamos a revisar cada perfil. Y vamos a elegir a los mejores. La convocatoria estará abierta hasta el 30 de noviembre. Esperamos que muchos más argentinos se sigan postulando.— Secretaría de Inteligencia (@SIDE_Argentina) November 4, 2026
La cifra fue comunicada este miércoles por la propia SIDE a través de sus canales oficiales. «En tan solo 24 horas, ya recibimos más de 40.000 solicitudes de argentinos que quieren trabajar para defender la República Argentina», publicó el organismo en su cuenta de X.
En el mismo mensaje, la Secretaría de Inteligencia advirtió sobre las condiciones que implica el trabajo dentro de la institución. «No hay horarios, la exigencia es extrema y el riesgo es real», señaló, antes de anticipar que revisará cada perfil para seleccionar a los candidatos que considere más aptos.
El comunicado completo
YA RECIBIMOS MÁS DE 40.000 SOLICITUDES PARA INGRESAR AL CUERPO DE INTELIGENCIA DE LA NACIÓN
Advertimos que es mucho trabajo, que no hay horarios, que la exigencia es extrema y que el riesgo es real.
Sin embargo, en tan solo 24 horas, ya recibimos más de 40.000 solicitudes de argentinos que quieren trabajar para defender la República Argentina. Vamos a revisar cada perfil. Y vamos a elegir a los mejores.
La convocatoria estará abierta hasta el 30 de noviembre. Esperamos que muchos más argentinos se sigan postulando.
Cómo es el concurso público para ingresar a la SIDE
La convocatoria representa un hecho inédito para el organismo, ya que se trata de la primera vez que abre un concurso público para incorporar integrantes al cuerpo de inteligencia de la Nación.
Según se informó en el anuncio oficial, pueden postularse ciudadanos argentinos que hayan completado sus estudios secundarios. El primer paso consiste en completar un formulario disponible en el sitio web de la SIDE.
Luego, se realizará una selección de perfiles para avanzar a un examen digital de conocimientos generales. Quienes superen esa instancia deberán atravesar evaluaciones escritas, físicas y psicológicas, además de una entrevista personal.
Los candidatos que obtengan los mejores resultados podrán realizar el curso básico de ingreso en la Escuela de Inteligencia. Finalmente, el desempeño durante la formación y la disponibilidad de vacantes determinarán quiénes se incorporarán a la carrera profesional del organismo.
Hasta cuándo hay tiempo para postularse
La inscripción permanecerá abierta hasta el 30 de noviembre. Desde la SIDE señalaron que esperan recibir más solicitudes durante las próximas semanas y remarcaron que cada perfil será evaluado antes de avanzar con las distintas etapas del proceso.
El anuncio de la convocatoria había sido presentado por el vocero presidencial, Adrián Ravier, quien vinculó la decisión con el escenario geopolítico internacional y la necesidad de fortalecer las capacidades estratégicas de la Argentina.
Entre los argumentos mencionados figuraron la competencia internacional por recursos naturales y tecnológicos, la posición estratégica del país en el Atlántico Sur y su proyección hacia la Antártida.