“Buscamos a los mejores” es el primer mensaje que se lee en la página web de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) cuando se busca información sobre la convocatoria al concurso público que estará vigente hasta el 30 de noviembre.
“El mundo está en guerra”: abren convocatoria para ingresar a la SIDE
Por primera vez el organismo convoca a un concurso público. El trámite se inicia por un formulario on line y sigue con distintas etapas. Hay tiempo de inscribirse hasta el 30 de noviembre.
Es, también, el texto que impacta en los carteles que promocionan la novedad donde destaca el fondo de una bandera argentina.
“Si estás interesado en trabajar incansablemente, con máxima exigencia, en situaciones de alto riesgo y sin reconocimiento más que el de defender los intereses de tu país, la SIDE puede ser tu lugar”, se anticipa en el sitio side.gob.ar/carreras.
El anuncio oficial sobre la convocatoria estuvo a cargo del vocero presidencial Adrián Ravier quien este martes, en su habitual conferencia de prensa, ofreció un marco de esta decisión que fue publicada en el Boletín Oficial bajo la resolución 941/26 con la firma de Cristian Auguadra
Las razones
“Vivimos en un contexto internacional cambiante y convulsionado: el mundo está en guerra”, definió, categórico, el portavoz presidencial.
En ese contexto alertó que “la competencia entre potencias por el abastecimiento de energía, minerales, alimentos, agua y tecnología pone a nuestro país en el centro del tablero geopolítico”.
Todo esto se suma a la posición de la Argentina en el Atlántico Sur y su proyección hacia la Antártida”, condiciones que “nos dan un valor estratégico”.
Para agregar argumentos a la decisión oficial, Ravier consideró que “tenemos lo que el mundo necesita y debemos contar con las capacidades necesarias para protegerlo: la próxima década va a definir qué lugar ocupa la Argentina en este siglo”.
Es más: auguró que “las naciones capaces de defenderse van a escribir su propio destino y las que no lo hagan van a dejar que otros la escriban por ellos”. Después de su argumentación anunció que por primera vez en su historia la SIDE abre un concurso público para ingresar al cuerpo de inteligencia de la Nación.
El recorrido
La inscripción está abierta hasta el 30 de noviembre para todos los ciudadanos argentinos con secundario completo que podrán inscribirse en el formulario que figura en la página web del organismo oficial.
A partir de allí se hará una selección de perfiles para un examen digital de conocimientos generales y quienes aprueben pasarán a evaluaciones escritas, físicas, psicológicas y a una entrevista personal.
“Los candidatos que se destaquen” harán el curso básico de ingreso en la Escuela de Inteligencia.
El desempeño y las vacantes determinarán quiénes se incorporen a la carrera profesional del cuerpo de Inteligencia. “Cada etapa del camino va a ser una prueba y solo los mejores van a llegar al final”, cerró Ravier.