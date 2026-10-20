En comisiones

Diputados postergó el debate por la Ley de Soberanía Nacional

Otro mega proyecto con varios puntos críticos que podrían ser modificados para lograr avales en el recinto. La oposición pide dividir el texto que el Presidente funda en la cuestión Malvinas, pero aborda otras materias de gran complejidad. ¿El factor EE.UU?