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Alerta amarilla por tormentas este miércoles: las tres provincias afectadas

El pronóstico del SMN prevé tormentas fuertes, ráfagas y caída de granizo en sectores de Córdoba, San Luis y Misiones. Conocé las zonas y recomendaciones.

Se esperan lluvias intensas, granizo y fuertes ráfagas en varias zonas.Se esperan lluvias intensas, granizo y fuertes ráfagas en varias zonas.
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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para este miércoles 14 de octubre en sectores de Córdoba, San Luis y Misiones.

El área será afectada durante la tarde por tormentas aisladas, algunas localmente fuertes, que podrían estar acompañadas de granizo, ráfagas intensas y actividad eléctrica frecuente.

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Qué fenómenos se esperan

Según el pronóstico, las tormentas podrían presentar ráfagas de viento superiores a los 60 kilómetros por hora y abundante caída de agua en períodos cortos.

Además, se estiman valores de precipitación acumulada de entre 20 y 50 milímetros, aunque esos registros podrían superarse de manera localizada.

Cuáles son las zonas bajo alerta

La advertencia alcanza a sectores de Córdoba, San Luis y Misiones, según el mapa difundido por el organismo meteorológico.

Las precipitaciones acumuladas podrían alcanzar los 50 milímetros.Las precipitaciones acumuladas podrían alcanzar los 50 milímetros.

El SMN recomienda evitar salir de casa y no sacar la basura. También aconseja mantener limpios los desagües y sumideros, cerrar puertas y ventanas y alejarse de ellas.

Si ingresa agua en la vivienda, se recomienda desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico. Además, es importante retirar o asegurar los objetos que puedan ser desplazados por el viento.

En caso de encontrarse al aire libre cuando comience la tormenta, se aconseja buscar refugio de inmediato en un edificio, una casa o un vehículo cerrado.

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