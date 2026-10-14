El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para este miércoles 14 de octubre en sectores de Córdoba, San Luis y Misiones.
Alerta amarilla por tormentas este miércoles: las tres provincias afectadas
El pronóstico del SMN prevé tormentas fuertes, ráfagas y caída de granizo en sectores de Córdoba, San Luis y Misiones. Conocé las zonas y recomendaciones.
El área será afectada durante la tarde por tormentas aisladas, algunas localmente fuertes, que podrían estar acompañadas de granizo, ráfagas intensas y actividad eléctrica frecuente.
Qué fenómenos se esperan
Según el pronóstico, las tormentas podrían presentar ráfagas de viento superiores a los 60 kilómetros por hora y abundante caída de agua en períodos cortos.
Además, se estiman valores de precipitación acumulada de entre 20 y 50 milímetros, aunque esos registros podrían superarse de manera localizada.
Cuáles son las zonas bajo alerta
La advertencia alcanza a sectores de Córdoba, San Luis y Misiones, según el mapa difundido por el organismo meteorológico.
El SMN recomienda evitar salir de casa y no sacar la basura. También aconseja mantener limpios los desagües y sumideros, cerrar puertas y ventanas y alejarse de ellas.
Si ingresa agua en la vivienda, se recomienda desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico. Además, es importante retirar o asegurar los objetos que puedan ser desplazados por el viento.
En caso de encontrarse al aire libre cuando comience la tormenta, se aconseja buscar refugio de inmediato en un edificio, una casa o un vehículo cerrado.