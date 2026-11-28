El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para este sábado 28 de noviembre en sectores de Jujuy, Salta, Tucumán, Mendoza, La Pampa y Buenos Aires.
Alerta amarilla por tormentas este sábado: cuáles son las provincias afectadas
El pronóstico anticipa lluvias intensas, ráfagas de viento y posible caída de granizo en distintas regiones del país, con precipitaciones que podrían superar los valores previstos.
El aviso advierte sobre fenómenos meteorológicos de variada intensidad, que podrían estar acompañados por lluvias abundantes, ráfagas de viento y posible caída de granizo en algunas zonas.
Tormentas fuertes
En sectores de la provincia de Buenos Aires y La Pampa se esperan tormentas aisladas, algunas de ellas localmente fuertes. Estos fenómenos podrían provocar lluvias intensas en períodos breves, caída de granizo e importantes ráfagas de viento.
De acuerdo con el pronóstico, se prevén valores de precipitación acumulada de entre 15 y 30 milímetros, aunque podrían ser superados de manera puntual.
Lluvias abundantes
En las provincias de Jujuy, Salta y Tucumán, además de sectores de Mendoza, se esperan lluvias y algunas tormentas acompañadas por abundantes precipitaciones.
En estas regiones, los acumulados podrían ubicarse entre 20 y 40 milímetros, con posibilidad de que se registren valores superiores en forma localizada.
El aviso meteorológico tendrá diferentes períodos de vigencia según la zona. En La Pampa y Buenos Aires, las tormentas podrían desarrollarse durante la tarde y la noche, mientras que en Jujuy, Salta y Tucumán se esperan durante la noche.
En Mendoza, en tanto, la alerta amarilla estará vigente durante la tarde.
Qué se espera durante la jornada
Las condiciones meteorológicas previstas podrían generar complicaciones en las zonas alcanzadas por el alerta, especialmente por la intensidad de las precipitaciones en cortos períodos, las ráfagas de viento y la posible caída de granizo.
Se recomienda seguir las actualizaciones del pronóstico y los avisos oficiales ante posibles cambios en las condiciones del tiempo.