La expansión urbana hacia la costa santafesina no es un fenómeno reciente. Detrás del crecimiento residencial de Colastiné, Villa California, San José del Rincón y Arroyo Leyes existe un proceso que comenzó a tomar impulso a mediados del siglo XX y transformó el valle de inundación del río Paraná.
Hoy, con el impacto de un fenómeno El Niño considerado fuerte o muy fuerte, las consecuencias de ese crecimiento vuelven a estar en primer plano. Las lluvias abundantes en la cuenca alta del Paraná provocaron una crecida que lo llevó por encima del nivel de evacuación (5,70 metros). Hay más de 300 evacuados y sectores de la costa en riesgo de inundación.
Una investigación publicada en junio de 2014 por la arquitecta Gisela Rausch, en la revista Cuaderno Urbano. Espacio, Cultura, Sociedad, ya advertía sobre la sostenibilidad de un modelo de urbanización desarrollado en un ambiente naturalmente inundable.
El trabajo, titulado "El paradigma del hiperconsumo en contextos espaciales ambientalmente críticos. Santa Fe (Argentina) y la urbanización del valle aluvial del río Paraná a finales del siglo XX", reconstruye el paso de una zona rural y productiva a un área residencial elegida por sectores medios santafesinos.
La principal advertencia es que esa expansión se produjo sin planificación territorial integral. El mercado inmobiliario orientó buena parte de la ocupación del suelo, mientras que el Estado debió afrontar posteriormente los costos de infraestructura, como la construcción de los anillos de defensa durante los años 90.
Un crecimiento sin planificación
Rausch ubica uno de los puntos de partida en 1959, cuando una ordenanza suspendió las restricciones que regulaban la urbanización de la costa. Las nuevas normas que debían reemplazarlas nunca se concretaron y las subdivisiones de tierras quedaron sin un marco regulatorio integral.
La autora define ese mecanismo como una "urbanización por la vía de la excepción legal" y sostiene que "la única lógica que orientó los loteos y la ocupación fue la del mercado inmobiliario".
El crecimiento demográfico acompañó ese proceso: entre 1947 y 1960, la población de la periferia Este —San José del Rincón, Alto Verde, La Guardia y Colastiné— pasó de 3.490 a 7.119 habitantes. En 1980 ya alcanzaba los 14.763.
El Plan Director de Santa Fe de 1980 orientó el crecimiento hacia la margen este, sobre el albardón del valle de inundación. A mediados de la década siguiente se construyó el anillo defensivo, una obra que terminó de consolidar las condiciones para una ocupación residencial más intensa.
La promesa de vivir entre el verde
La investigación también analizó cómo las publicidades inmobiliarias construyeron una imagen de la costa asociada a la tranquilidad, la naturaleza y la seguridad. La idea que sintetizaba ese discurso era que "la vida fuera de la ciudad es mejor".
Sin embargo, esa representación convivía con problemas ambientales y carencias de servicios. Las napas se encuentran cerca de la superficie, la falta de redes cloacales favorece la contaminación del suelo y el agua, y muchos habitantes dependen de perforaciones particulares para abastecerse.
Otro aspecto central del estudio es cómo los costos de esa urbanización se trasladaron a las arcas públicas. Mientras los propietarios de tierras rurales obtuvieron beneficios con los loteos, el Estado debió financiar defensas, obras viales y otras infraestructuras para sostener la ocupación.
Rausch menciona como ejemplos el anillo defensivo construido en 1994 y las sucesivas remodelaciones de la ruta provincial 1. También advierte que las defensas pueden obstaculizar el escurrimiento de las lluvias y que la ocupación de terrenos naturales obstruyó vías de drenaje.
Actualmente, la preocupación se concentra también en el oeste de Rincón Norte y Arroyo Leyes, donde hay sectores urbanizados sin anillos de defensa contra inundaciones.
El río y el territorio
En sus conclusiones, la investigadora plantea que el valle de inundación es el espacio natural de expansión del Paraná durante sus crecidas. Ocuparlo implica modificar el funcionamiento del sistema hídrico y reducir su capacidad de almacenamiento.
Además, la transformación de humedales y antiguas áreas productivas en zonas residenciales supone una pérdida ambiental difícil de revertir y genera nuevas demandas de transporte, energía e infraestructura.
El estudio cuestiona, incluso, que la expansión hacia la costa haya respondido a una necesidad de descongestionar el centro urbano, ya que Santa Fe no tenía una densidad poblacional que justificara semejante desplazamiento hacia la periferia.
La conclusión apunta a revisar el modelo de crecimiento territorial y considerar las características del ambiente como parte central de la planificación. "Entre la urbanización y la naturaleza, así como entre la ciudad y el río, existe una amplia variedad de grises que consideramos urgente comenzar a vislumbrar", sostiene Rausch.
El cambio climático y los desafíos actuales
Este jueves, Rausch brindará una conferencia magistral en el 3° Simposio Latinoamericano de Estudios Territoriales, en México. Como investigadora del Conicet y miembro de la Universidad Abierta Interamericana de Rosario, expondrá sobre “Humedales bajo presión: megaproyectos, metropolización y adaptación climática”.
En diálogo con El Litoral, Rausch reconoce que cuando publicó su investigación, hace una década, "no teníamos muy en cuenta la intensificación de estos procesos a partir de lo que llamamos cambio climático". Para la región, explica, "el fenómeno implica mayores precipitaciones y olas de calor".
En ese contexto, considera que es necesario revisar las condiciones que llevaron a la situación actual y modificar la manera de producir el territorio. "Construir una defensa sería poner paños fríos, pero lo que hay que hacer es cambiar la forma en la que se produce el territorio: cómo se planifica, cuáles son las regulaciones; que es todo lo que no ha sucedido históricamente en la zona de la costa", reflexiona.
Consultada sobre qué respuesta deberían recibir los vecinos que hoy reclaman obras frente a la emergencia hídrica, admite: "Es la pregunta… yo no tengo respuesta. En realidad hay que preguntarle al Estado".
Para Rausch, resulta fundamental conformar un equipo interdisciplinario con hidrólogos, urbanistas y planificadores que analice las alternativas. "El Estado debe cuidar a la población", afirma. Y agrega que los vecinos también deberían participar en la elaboración de políticas públicas: "Al no involucrar a los vecinos se los infantiliza, como si fueran meros receptores de soluciones".