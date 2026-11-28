Una investigación de la arquitecta e investigadora Gisela Rausch reconstruyó cómo Colastiné, Rincón y Villa California pasaron de ser áreas rurales a convertirse en zonas residenciales. El trabajo señaló que la expansión se produjo con escasa planificación, bajo un régimen de excepción normativa y sobre un territorio ambientalmente vulnerable. También advirtió sobre el impacto de esa ocupación en los humedales y el incremento de los costos que debe afrontar el Estado.

Vecinos de Arroyo Leyes defienden el territorio ante la crecida del río. Archivo.

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