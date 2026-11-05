El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió sobre condiciones climáticas adversas en distintas regiones del país para este jueves 5 de noviembre. Las alertas amarillas alcanzan a sectores de La Pampa, Misiones, Río Negro, Chubut y Mendoza, donde podrían registrarse tormentas fuertes, precipitaciones intensas y ráfagas de viento.
Alerta meteorológica: cuáles son las provincias afectadas por tormentas y viento Zonda este jueves
Las advertencias del SMN alcanzan a sectores de La Pampa, Misiones, Río Negro, Chubut y Mendoza. Se esperan precipitaciones intensas, posible caída de granizo y ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora.
Dónde rigen las alertas
El SMN emitió una advertencia amarilla por tormentas para distintas zonas de La Pampa y Misiones. En esos sectores se esperan lluvias abundantes en períodos breves, posible caída de granizo, frecuente actividad eléctrica y ráfagas que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora.
De acuerdo con el organismo, las precipitaciones acumuladas podrían ubicarse entre los 30 y 50 milímetros, aunque esos valores podrían variar según la zona.
Lluvias intensas
La advertencia también comprende áreas cordilleranas de Río Negro y Chubut, donde se prevén lluvias de intensidad variable. El pronóstico estima acumulaciones de entre 10 y 30 milímetros, con posibilidad de que esos registros sean superados de manera puntual.
En las zonas de mayor altura de la cordillera, las precipitaciones podrían presentarse como una combinación de lluvia y nieve.
Viento Zonda
Por otra parte, el organismo nacional estableció una alerta amarilla por viento Zonda para el sur de Mendoza. Allí se esperan velocidades de entre 30 y 50 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían superar los 70.
Este fenómeno puede ocasionar una disminución de la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura y condiciones de muy baja humedad.
Qué recomienda el SMN ante las alertas
Frente a las condiciones previstas, el Servicio Meteorológico Nacional difundió una serie de medidas de prevención. Entre ellas, aconsejó evitar salir si no es necesario, permanecer en lugares cerrados y mantenerse alejado de puertas y ventanas.
También recomendó no circular por calles inundadas, asegurar los objetos que puedan ser desplazados por el viento y desconectar los electrodomésticos si ingresa agua en las viviendas. En ese último caso, además, se debe interrumpir el suministro eléctrico.