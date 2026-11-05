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Alerta meteorológica: cuáles son las provincias afectadas por tormentas y viento Zonda este jueves

Las advertencias del SMN alcanzan a sectores de La Pampa, Misiones, Río Negro, Chubut y Mendoza. Se esperan precipitaciones intensas, posible caída de granizo y ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora.

El organismo recomendó evitar las calles anegadas y asegurar los objetos que pueda arrastrar el viento.El organismo recomendó evitar las calles anegadas y asegurar los objetos que pueda arrastrar el viento.
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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió sobre condiciones climáticas adversas en distintas regiones del país para este jueves 5 de noviembre. Las alertas amarillas alcanzan a sectores de La Pampa, Misiones, Río Negro, Chubut y Mendoza, donde podrían registrarse tormentas fuertes, precipitaciones intensas y ráfagas de viento.

Dónde rigen las alertas

El SMN emitió una advertencia amarilla por tormentas para distintas zonas de La Pampa y Misiones. En esos sectores se esperan lluvias abundantes en períodos breves, posible caída de granizo, frecuente actividad eléctrica y ráfagas que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora.

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De acuerdo con el organismo, las precipitaciones acumuladas podrían ubicarse entre los 30 y 50 milímetros, aunque esos valores podrían variar según la zona.

Lluvias intensas

La advertencia también comprende áreas cordilleranas de Río Negro y Chubut, donde se prevén lluvias de intensidad variable. El pronóstico estima acumulaciones de entre 10 y 30 milímetros, con posibilidad de que esos registros sean superados de manera puntual.

El SMN emitió alertas amarillas por fenómenos meteorológicos en cinco provincias.El SMN emitió alertas amarillas por fenómenos meteorológicos en cinco provincias.

En las zonas de mayor altura de la cordillera, las precipitaciones podrían presentarse como una combinación de lluvia y nieve.

Viento Zonda

Por otra parte, el organismo nacional estableció una alerta amarilla por viento Zonda para el sur de Mendoza. Allí se esperan velocidades de entre 30 y 50 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían superar los 70.

Este fenómeno puede ocasionar una disminución de la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura y condiciones de muy baja humedad.

Qué recomienda el SMN ante las alertas

Frente a las condiciones previstas, el Servicio Meteorológico Nacional difundió una serie de medidas de prevención. Entre ellas, aconsejó evitar salir si no es necesario, permanecer en lugares cerrados y mantenerse alejado de puertas y ventanas.

También recomendó no circular por calles inundadas, asegurar los objetos que puedan ser desplazados por el viento y desconectar los electrodomésticos si ingresa agua en las viviendas. En ese último caso, además, se debe interrumpir el suministro eléctrico.

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