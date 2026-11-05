Clima

Alerta meteorológica: cuáles son las provincias afectadas por tormentas y viento Zonda este jueves

Las advertencias del SMN alcanzan a sectores de La Pampa, Misiones, Río Negro, Chubut y Mendoza. Se esperan precipitaciones intensas, posible caída de granizo y ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora.