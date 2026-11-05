Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este jueves en diferentes zonas.
Cortes de luz programados para este jueves en Santa Fe, Santo Tomé y Rincón
La lista de tareas previstas para este 5 de noviembre fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.
El ente provincial detalló que faltará energía en las ciudades de Santa Fe, Santo Tomé, y San José del Rincón debido a tareas de mantenimiento y mejoras.
Cortes programados
Santa Fe
08:00 - 10:00 9 de Julio, Vittori, Ferré y L. Torrent
08:00 - 10:00 Risso, Reg. 12 de Infantería, Rivadavia y Las Heras
08:00 - 10:00 Storni, Francia, Leumann y Almafuerte
09:00 - 13:00 Doldán, Espinoza, Arzeno y Crespo
10:00 - 12:00 Piedrabuena, Larguía, Aguirre y Alsina
10:00 - 12:00 Av. Peñaloza, Pasaje Vías, Reg. 12 de Infantería y Larrea
10:00 - 13:00 Zeballos, San Martín, 1 de Mayo y Hernandarias
11:00 - 14:00 Av. Blas Parera, Beruti, Matheu y Diagonal Santa Fe
11:30 - 13:30 Rivadavia, 25 de Mayo, Callejón Funes y Neuquén
12:00 - 13:00 Ruta Prov. N1, Favaloro, Ruta Nac. N168 y Chanaes
Santo Tomé
08:00 - 12:00 Centenario, Chile, Iriondo y M. Booz
09:00 - 13:00 Complejos habitacionales: El Paso, La Tatenguita y Altos de la Ribera
11:00 - 13:00 Macia, Hernandarias, Storni y S. del Estero
Rincón
08:30 - 12:30 Bañadero, Mazari, Callejón Montenegro y Santa Rosa
Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.