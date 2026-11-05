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Cortes de luz programados para este jueves en Santa Fe, Santo Tomé y Rincón

La lista de tareas previstas para este 5 de noviembre fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.

Trabajos programados de la Empresa Provincial de la Energía.Trabajos programados de la Empresa Provincial de la Energía.
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Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este jueves en diferentes zonas.

El ente provincial detalló que faltará energía en las ciudades de Santa Fe, Santo Tomé, y San José del Rincón debido a tareas de mantenimiento y mejoras.

Cortes programados

Santa Fe

08:00 - 10:00 9 de Julio, Vittori, Ferré y L. Torrent

08:00 - 10:00 Risso, Reg. 12 de Infantería, Rivadavia y Las Heras

08:00 - 10:00 Storni, Francia, Leumann y Almafuerte

09:00 - 13:00 Doldán, Espinoza, Arzeno y Crespo

10:00 - 12:00 Piedrabuena, Larguía, Aguirre y Alsina

10:00 - 12:00 Av. Peñaloza, Pasaje Vías, Reg. 12 de Infantería y Larrea

10:00 - 13:00 Zeballos, San Martín, 1 de Mayo y Hernandarias

11:00 - 14:00 Av. Blas Parera, Beruti, Matheu y Diagonal Santa Fe

11:30 - 13:30 Rivadavia, 25 de Mayo, Callejón Funes y Neuquén

12:00 - 13:00 Ruta Prov. N1, Favaloro, Ruta Nac. N168 y Chanaes

Santo Tomé

08:00 - 12:00 Centenario, Chile, Iriondo y M. Booz

09:00 - 13:00 Complejos habitacionales: El Paso, La Tatenguita y Altos de la Ribera

11:00 - 13:00 Macia, Hernandarias, Storni y S. del Estero

Rincón

08:30 - 12:30 Bañadero, Mazari, Callejón Montenegro y Santa Rosa

Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.

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