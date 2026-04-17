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Fiscal solicita detención para Tapia y Toviggino en la causa AFA

El caso involucra a una empresa contratada por AFA para gestionar fondos en el exterior, sospechosa de desviar dinero a sociedades en Estados Unidos.

La investigación en Santiago del Estero incluye a Tapia y Toviggino, acusados de lavado y asociación ilícita, con bienes vinculados en Estados Unidos y Argentina.La investigación en Santiago del Estero incluye a Tapia y Toviggino, acusados de lavado y asociación ilícita, con bienes vinculados en Estados Unidos y Argentina.
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Un fiscal federal de Santiago del Estero solicitó la detención e indagatoria del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, y la del tesorero de la entidad, Pablo Toviggino por presunto lavado de dinero.

Según información de fuentes vinculadas a la causa, se trata de un expediente que se inició en la citada provincia norteña en diciembre pasado y el que solicitó las detenciones fue el fiscal Pedro Simón, quien pidió también otras indagatorias.

Se trata de más de 24 personas del entorno de Tapia y Toviggino, entre las que se encuentran los dueños de a quinta de la localidad bonaerense de que está bajo investigación judicial, el monotributista Luciano Pantano y su madre, Ana Conte, quien está jubilada.

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En tanto, dentro de la investigación también estaría involucrada una empresa contratada por la AFA para que recaude su dinero en el exterior, la cual habría desviado dinero a sociedades constituidas en Estados Unidos que no tienen empleados, ni registran actividad comercial.

Según trascendió, la investigación involucra bienes en Santiago del Estero, provincia de la que es oriundo Toviggino y el fiscal acusó al tesorero de AFA y a Tapia por “asociación ilícita agravada y lavado de activos”, mientras que, además, pidió que se lleven a cabo diversos allanamientos y peritajes y la inhibición general de bienes de los dos dirigentes.

Además, se indicó que la investigación estaría relacionada allegados a Toviggino en la citada provincia norteña, ya que, según fuentes judiciales, habría 35 propiedades en Santiago del Estero a nombre de sociedades que aparecen vinculadas al directivo y personas de su entorno, mientras que el juez de Tucumán Guillermo Díaz es quien deberá tomar la decisión de algunos planteos de la causa.

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