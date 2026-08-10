El frío intenso se hizo sentir con fuerza este lunes en distintos puntos de la Argentina. Al menos 15 ciudades registraron temperaturas bajo cero entre las 7 y las 8 de la mañana, con las marcas más bajas concentradas principalmente en la Patagonia.
Este lunes hubo temperaturas bajo cero en 15 ciudades de Argentina
Las marcas más extremas se registraron principalmente en localidades patagónicas, con Esquel a la cabeza al alcanzar los -9,9°C durante las primeras horas de la mañana.
La temperatura más extrema se registró en Esquel, Chubut, donde el termómetro llegó a -9,9°C. En segundo lugar quedó Maquinchao, en Río Negro, con -8,4°C, mientras que El Calafate, Santa Cruz, completó el podio con -7,4°C.
Localidades con temperaturas más bajas
El ranking de las diez ciudades con menores registros durante la primera hora de la mañana quedó conformado de la siguiente manera:
- Esquel (Chubut): -9,9°C.
- Maquinchao (Río Negro): -8,4°C.
- El Calafate (Santa Cruz): -7,4°C.
- Trelew (Chubut): -5°C.
- Puerto Madryn (Chubut): -4,2°C.
- San Carlos de Bariloche (Río Negro): -3,2°C.
- Malargüe (Mendoza): -3°C.
- Bahía Blanca (Buenos Aires): -3°C.
- Coronel Suárez (Buenos Aires): -2,5°C.
- Villa Reynolds (San Luis): -2,4°C.
Marcas bajo cero en otras ciudades
El frío alcanzó a otras localidades del país durante las primeras horas de este lunes. Córdoba capital registró -1,6°C, mientras que la Escuela de Aviación Militar tuvo una mínima de -1,2°C.
En Azul se registraron -0,9°C, en Pilar Observatorio -0,5°C y en Chapelco -0,4°C.
Cómo estará el tiempo en Santa Fe
En la ciudad de Santa Fe, la jornada comenzó con temperaturas bajas y se espera una máxima de 14°C, mientras que la mínima prevista es de 5°C. El cielo se presentará parcialmente nublado durante este lunes.
De esta manera, aunque la capital santafesina no aparece entre las localidades con registros bajo cero del listado nacional, también atraviesa una jornada marcada por las bajas temperaturas.