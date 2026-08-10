Pronóstico

Lunes frío con 5°C de mínima y una jornada que tendrá nubosidad variable en la ciudad de Santa Fe

La ciudad de Santa Fe comenzó este lunes 10 de agosto con 7°C, cielo despejado y una sensación térmica de 4,5°C. El Servicio Meteorológico Nacional prevé una jornada parcialmente nublada, con una temperatura máxima de 14°C y condiciones que se mantendrán frías durante los próximos días.