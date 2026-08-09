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Cortes y desvíos en Santa Fe por el partido de Colón: qué calles estarán afectadas y cómo circularán los colectivos

Los cortes comenzarán a las 13 y se concentrarán en el sector cercano al estadio Brigadier General Estanislao López y los accesos al Puente Carretero. Varias líneas de colectivos modificarán sus recorridos durante la jornada.