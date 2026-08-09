La Municipalidad de Santa Fe dispuso un operativo especial de tránsito con motivo del partido de Club Atlético Colón, que contempla cortes de calles y modificaciones en los recorridos del transporte público.
Cortes y desvíos en Santa Fe por el partido de Colón: qué calles estarán afectadas y cómo circularán los colectivos
Los cortes comenzarán a las 13 y se concentrarán en el sector cercano al estadio Brigadier General Estanislao López y los accesos al Puente Carretero. Varias líneas de colectivos modificarán sus recorridos durante la jornada.
Las restricciones comenzarán a partir de las 13 y afectarán principalmente las inmediaciones del estadio y los accesos desde la zona sur de la ciudad.
Para quienes deban trasladarse durante la tarde, se recomienda tener en cuenta las calles que permanecerán cerradas y anticipar los recorridos, especialmente en los sectores próximos al Puente Carretero y al estadio rojinegro.
Qué calles estarán cortadas desde las 13
A partir de las 13 se implementarán cortes de tránsito en distintos puntos del sur de la ciudad. Las calles afectadas serán:
Acceso al Puente Carretero, entre Cilsa y la cancha de Club Atlético Colón.
Avenida J. J. Paso, entre San José y Francia.
Dr. Zavalla, entre Uruguay y avenida J. J. Paso.
Gobernador Freyre, entre Uruguay y Pietranera.
San Lorenzo, entre Jujuy y Pietranera.
Saavedra, entre Jujuy y Pietranera.
Pietranera, entre Vera Mujica y Nicolás Rodríguez Peña.
General Bolívar, entre Vera Mujica y Nicolás Rodríguez Peña.
Vera Mujica, entre General Bolívar y Pietranera.
El esquema de cortes busca ordenar la circulación en los alrededores del estadio y facilitar el operativo de seguridad previsto para el encuentro.
Por este motivo, quienes necesiten atravesar la zona durante la tarde deberán considerar vías alternativas y evitar, en la medida de lo posible, los sectores directamente afectados.
Desvíos de colectivos desde las 13
Los cortes también modificarán temporalmente los recorridos de distintas líneas del transporte urbano de pasajeros.
Línea 5
Vuelta: circulará desde su recorrido habitual por Urquiza, Pietranera, Gdor. Tarragona, Islas Malvinas, Salustiano Zavalía, Francia, avenida General López y 4 de Enero, para luego retomar su recorrido habitual.
Línea 8
Ida: desde su recorrido habitual continuará por San Jerónimo, Entre Ríos, Urquiza, Pietranera, Tarragona, Islas Malvinas, Salustiano Zavalía, Francia, avenida General López, 4 de Enero, Entre Ríos y bulevar Dr. Zavalla, para retomar posteriormente su recorrido.
Línea 4
Ida: circulará desde su recorrido habitual por Saavedra, 3 de Febrero, Juan Díaz de Solís, Amenábar, Francia, avenida General López y 4 de Enero, para continuar luego por su recorrido habitual.
Línea 14
Ida: desde avenida Gobernador Freyre continuará por General López, Urquiza, avenida J. J. Paso y 4 de Enero, retomando después su recorrido habitual.
Nuevos desvíos desde las 14.30
A partir de las 14.30, se modificará nuevamente el esquema de circulación de algunas líneas de colectivos.
La Línea 5, en su recorrido de vuelta, circulará desde Urquiza por avenida J. J. Paso y 4 de Enero, para luego continuar por su recorrido habitual.
La Línea 8, en su recorrido de ida, transitará por San Jerónimo, Entre Ríos, Urquiza, avenida J. J. Paso, 4 de Enero, Entre Ríos y bulevar Dr. Zavalla, retomando posteriormente su recorrido.
La Línea 4, en su recorrido de ida, mantendrá el desvío por Saavedra, 3 de Febrero, Juan Díaz de Solís, Amenábar, Francia, avenida General López y 4 de Enero, antes de volver a su recorrido habitual.
En tanto, la Línea 14, en su recorrido de ida, circulará por avenida Gobernador Freyre, General López, Urquiza, avenida J. J. Paso y 4 de Enero, para continuar luego por el recorrido establecido.
Recomendaciones para circular por la zona
El operativo puede generar demoras y mayor concentración de vehículos en las calles próximas a los cortes, especialmente a medida que se acerque el horario del encuentro.
Por eso, quienes tengan que movilizarse por el sur de la ciudad durante la tarde deberían evitar el área del estadio y el acceso al Puente Carretero y optar por recorridos alternativos.
Los pasajeros que utilicen las líneas 4, 5, 8 y 14 también deberán prestar atención a las modificaciones, ya que los recorridos serán diferentes según el horario.
El esquema de tránsito podrá modificarse de acuerdo con el desarrollo del operativo de seguridad y las necesidades de circulación en la zona.