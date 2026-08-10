En Santa Fe

Todo lo que tenés que saber antes de salir de casa este lunes 10 de agosto

La ciudad de Santa Fe comienza la semana con frío, temperaturas de entre 5°C y 14°C y cielo parcialmente nublado. Además, hay cortes de calles por obras, modificaciones en recorridos de colectivos, restricciones por el partido de Unión y cortes programados de energía.