En menos de cinco minutos, esta guía reúne la información de servicio que puede ayudarte a organizar la jornada: cómo estará el tiempo, qué calles conviene evitar, dónde habrá interrupciones de tránsito y qué zonas tendrán cortes de luz. También, quiénes cobran hoy por ANSES y qué tener en cuenta antes de salir.
Todo lo que tenés que saber antes de salir de casa este lunes 10 de agosto
La ciudad de Santa Fe comienza la semana con frío, temperaturas de entre 5°C y 14°C y cielo parcialmente nublado. Además, hay cortes de calles por obras, modificaciones en recorridos de colectivos, restricciones por el partido de Unión y cortes programados de energía.
La mañana de este lunes 10 de agosto comenzó fría en la ciudad de Santa Fe. A las 6, el registro era de 7°C, con una sensación térmica de 4,5°C, humedad del 78%, viento del sudeste a 13 km/h y buena visibilidad, de 12 kilómetros. El cielo estaba despejado, aunque el pronóstico anticipa nubosidad parcial durante el resto del día.
Pero el clima no será el único dato que habrá que mirar antes de salir. Durante la jornada se mantendrán varias intervenciones en calles de la capital provincial y, por la tarde, habrá cortes especiales en inmediaciones del estadio de Unión.
Clima: una mañana fría y una tarde que no superará los 14°C
El Servicio Meteorológico Nacional prevé para este lunes una mínima de 5°C y una máxima de 14°C. Tanto durante la mañana como por la tarde y la noche se espera cielo parcialmente nublado.
El viento sopla del sudeste a 13 km/h y la visibilidad es buena. No se informa, en los datos suministrados para esta jornada, una situación de precipitaciones que complique la circulación.
El sol salió a las 7.44 y se ocultará a las 18.33, por lo que habrá algo más de diez horas y media de luz natural.
¿Conviene salir con abrigo? Sí. La sensación térmica durante las primeras horas es inferior a la temperatura real y la máxima será apenas de 14°C. Lo recomendable es salir con abrigo, especialmente si la jornada comienza temprano o termina después del atardecer.
Pronóstico extendido
El frío continuará durante los próximos días:
Martes: mínima de 5°C y máxima de 12°C.
Miércoles: mínima de 6°C y máxima de 11°C.
Jueves: mínima de 10°C y máxima de 11°C.
El viernes y sábado las máximas podrían subir hasta los 14°C, mientras que el domingo aparece, por ahora, como el día con mayor recuperación térmica, con una máxima prevista de 19°C.
Tránsito: qué calles evitar este lunes en Santa Fe
La circulación presenta varias restricciones y reducciones de calzada por obras. Uno de los primeros inconvenientes de la mañana se registra en Blas Parera y Misiones, donde hay tránsito reducido por un camión detenido.
También hay intervenciones que pueden generar demoras en distintos puntos de la ciudad:
Av. General López entre San Martín y 25 de Mayo: obras de ASSA y trabajos vinculados a un socavón.
Luciano Torrent entre Av. Facundo Zuviría y Pasaje Ramón Lassaga: intervención entre las 8.30 y las 16.
Chacabuco entre Güemes y Avellaneda: obras de ASSA entre las 8 y las 16.
Alvear entre Regis Martínez y Salvador del Carril: trabajos de 7 a 9 y de 16 a 18.
Entre Ríos entre 1° de Mayo y 4 de Enero: reducción de calzada por obras de ASSA.
Santiago de Chile entre General Mosconi y Moreno: trabajos de bacheo municipal.
Urquiza y bulevar Pellegrini: obras de ASSA.
25 de Mayo y bulevar Pellegrini: intervención en el cantero central.
Alejandro Greca, entre Luis Jiménez de Asúa y G. Estévez Boero, en barrio El Pozo: intervención en la zona.
Si tenés que ingresar al centro, conviene evitar las zonas donde se concentran obras y circular con tiempo adicional. En especial, quienes deban atravesar General López, Entre Ríos, Urquiza o Chacabuco deberían prever posibles demoras.
Colectivos: cambios por obras y por el partido de Unión
Las intervenciones también modifican algunos recorridos del transporte público. La línea 16 tiene desvíos en la zona de Entre Ríos, mientras que las líneas 2 y 9 modifican sus recorridos en barrio El Pozo. La línea 8 también tendrá una modificación temporal en el sector de Alvear.
El mayor impacto llegará por la tarde. Desde las 18.45, habrá cortes alrededor de la cancha de Unión por el partido del Club Atlético Unión. Las restricciones alcanzarán sectores de López y Planes, Cándido Pujato, bulevar Pellegrini, San Lorenzo, Cochabamba y Gobernador Freyre.
Además, varias líneas de colectivos modificarán sus recorridos en inmediaciones del estadio, entre ellas las líneas 3, 5, 9, 13, 14 y 16.
Si vas hacia la zona del estadio después de las 18.45, lo mejor es evitar el perímetro de López y Planes y Pellegrini y prever un recorrido alternativo.
En la información disponible para esta actualización no se detallan nuevas restricciones específicas para el Puente Carretero, Ruta Nacional 11, Ruta Nacional 168 o la Autopista Santa Fe-Rosario. Por eso, antes de emprender un viaje hacia Santo Tomé, Paraná o el sur provincial, conviene consultar el estado actualizado de las rutas.
Cortes de luz: dos zonas de Santa Fe tendrán interrupciones
La Empresa Provincial de la Energía confirmó cortes programados para este lunes por tareas de mantenimiento. La información oficial de la EPE coincide con el detalle publicado por El Litoral.
Los sectores afectados serán:
Colastiné Sur completo: de 8 a 12.
Berutti, Hermanos Figueroa, Los Teros y Misiones: de 9 a 11.
La EPE advierte que los trabajos programados pueden suspenderse en caso de mal tiempo.
Si vivís en alguna de estas zonas y necesitás trabajar desde casa, estudiar o utilizar equipos eléctricos durante la mañana, conviene anticipar la interrupción y cargar previamente celulares, notebooks y otros dispositivos.
ANSES: quiénes cobran este lunes 10 de agosto
El calendario de pagos de ANSES comienza este lunes para distintos beneficiarios. Según el cronograma de agosto, jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo con DNI terminado en 0 cobran hoy.
También comienzan sus pagos:
AUH: DNI terminado en 0.
Asignación Familiar por Hijo: DNI terminado en 0.
Asignación por Embarazo: DNI terminado en 0.
Pensiones No Contributivas: DNI terminados en 0 y 1.
Si tenés un pago asignado para este lunes, es recomendable verificar previamente la fecha y el medio de cobro para evitar un traslado innecesario.
También puede interesarte antes de salir
Además de los datos anteriores, hay un elemento que puede modificar la organización de la tarde: el partido de Unión y los cortes de tránsito previstos desde las 18.45. Si trabajás o estudiás en la zona del estadio, conviene salir con anticipación o directamente elegir un recorrido alternativo.
Para quienes se movilizan en auto, el principal consejo es no dejar para último momento el regreso: las restricciones alrededor del estadio pueden coincidir con el horario de mayor movimiento vespertino.
Antes de salir de casa
Para organizar este lunes en Santa Fe, el panorama puede resumirse así:
Clima: frío, con 7°C durante las primeras horas y máxima prevista de 14°C.
Sensación térmica: 4,5°C al comienzo de la mañana.
Abrigo: sí, especialmente temprano y durante la noche.
Tránsito: varias calles intervenidas por obras.
Camión detenido: tránsito reducido en Blas Parera y Misiones.
Colectivos: hay desvíos por obras.
Unión: cortes especiales desde las 18.45 en inmediaciones del estadio.
Luz: cortes programados en Colastiné Sur y en Berutti, Hermanos Figueroa, Los Teros y Misiones.
Agua: no se informa un corte general del servicio en la información disponible.
ANSES: cobran hoy quienes tienen las terminaciones de DNI correspondientes al inicio del calendario.
Qué llevar: abrigo, especialmente si vas a permanecer varias horas fuera de casa.
Qué evitar: las zonas intervenidas por obras y el perímetro del estadio de Unión desde las 18.45.
Recomendación del día: si tenés que cruzar la ciudad, calculá unos minutos extra y revisá los desvíos antes de emprender el viaje.