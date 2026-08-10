Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este lunes.
En la mañana y la tarde
Cortes de luz programados para este lunes en Santa Fe
La lista de tareas previstas para este 10 de agosto fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.
Imagen ilustrativa.
El ente provincial detalló que faltará energía en una zona de la ciudad de Santa Fe debido a tareas de mantenimiento y mejoras.
Cortes programados
Santa Fe
08:00 - 12:00 Colastiné Sur completo
09:00 - 11:00 Berutti, Hnos. Figueroa, Los Teros y Misiones
Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.
Sobre el Autor
#TEMAS: