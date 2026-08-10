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Cortes de luz programados para este lunes en Santa Fe

La lista de tareas previstas para este 10 de agosto fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.

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Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este lunes.

El ente provincial detalló que faltará energía en una zona de la ciudad de Santa Fe debido a tareas de mantenimiento y mejoras.

Cortes programados

Santa Fe

08:00 - 12:00 Colastiné Sur completo

09:00 - 11:00 Berutti, Hnos. Figueroa, Los Teros y Misiones

Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.

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