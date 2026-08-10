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En Vivo Lunes 10 de agosto de 2026

El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto

Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.

Imagen ilustrativa Créditos: Flavio RainaImagen ilustrativa Créditos: Flavio Raina
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Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región.

Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.

10:18 / Lun. 10.08.2026

Congestión vehicular

En la Autopista Santa Fe - Rosario en el KM 30, altura de Villa La Ribera. Congestión vehicular debido a gran afluencia de tránsito pesado en el ingreso a los puertos.

09:22 / Lun. 10.08.2026

Corte para el tránsito pesado

Autopista Santa Fe - Rosario en el KM 19, altura de San Lorenzo Por obras sobre RN 11, el tránsito pesado se encuentra interrumpido, para ingreso a zona de puertos, ingresar por acceso Villa La Ribera km 30

08:03 / Lun. 10.08.2026

Autopista Santa Fe - Rosario

En el KM 117 KM 121, altura de Desvío Arijón - Sentido a Santa Fe. Reducción de calzada por obras - Circular con precaución

07:41 / Lun. 10.08.2026

Tránsito en rutas y accesos de Santa Fe

RN A012: corte total y desvíos por obras

Se mantiene el corte total en la intersección de la RN A012 con la RN 34, debido al inicio de los trabajos de mantenimiento vial entre Ricardone y Roldán.

Para circular por la zona se dispusieron los siguientes desvíos:

Los vecinos del barrio ubicado al norte de la A012 pueden acceder por el camino alternativo paralelo a la ruta, habilitado únicamente para vehículos livianos.

Los vecinos del barrio ubicado al sur de la A012 tienen ingreso y egreso por la banquina habilitada sobre la A012, también exclusivamente para vehículos livianos.

El tránsito pesado podrá acceder al Parque Industrial de Roldán únicamente por la A012 y la RN 1V 09.

Se encuentra prohibida la circulación de camiones por la A012 entre la RN 1V 09 y la RN 34, excepto aquellos que se dirijan al Parque Industrial de Roldán.

El tránsito liviano puede circular desde la RN 1V 09 hasta el final del Parque Industrial de Roldán.

Se solicita a los conductores respetar la señalización y las indicaciones del personal que trabaja en la zona.

RN 11: interrupción de la circulación por trabajos

Este lunes 10 de agosto se interrumpirá la circulación sobre la RN 11, en el tramo comprendido entre avenida Córdoba, en Puerto General San Martín, y la RP 10, en San Lorenzo.

Los trabajos se realizarán entre las 8 y las 18, por lo que fuera de ese horario la circulación será normal para todo tipo de vehículos.

Las tareas incluyen bacheo profundo, fresado, repavimentación y recalce de banquinas.

Quedan exceptuados del corte el transporte público de pasajeros y los servicios de emergencia y seguridad.

Puente Carretero Santa Fe-Santo Tomé: nuevo desvío

En el marco de la construcción del nuevo puente Santo Tomé-Santa Fe y sus accesos, se encuentra operativo desde este domingo un nuevo desvío para la mano hacia Santo Tomé, en la cabecera santafesina, a la altura del distribuidor de CILSA.

La mano que circula hacia Santa Fe funciona como doble sentido durante un tramo de aproximadamente 200 metros.

Se recomienda extremar la precaución, circular con atención y prever demoras superiores a las habituales. Como alternativa, quienes puedan hacerlo tienen la posibilidad de utilizar la Autopista Rosario-Santa Fe.

Obras en rutas provinciales

Continúan distintos trabajos de pavimentación y repavimentación en rutas primarias y secundarias de la provincia.

Pavimentación:

Ruta 10-s: Theobald–RN 9, departamento Constitución.

Ruta 31: Tartagal–Intiyaco, departamento Vera.

Calle Piedrabuena: RN 9–RP 21, departamento Rosario.

Ruta 91: desvío de tránsito pesado de Timbúes, departamento Iriondo.

Ruta 2: San Justo–RP 281, departamento San Justo.

Avenida Circunvalación de Venado Tuerto: RN 8–RN 33, departamento General López.

Ruta 96, etapa 1: Miguel Torres–Chovet, departamento General López.

Ruta 7-s: Venado Tuerto–San Francisco, departamento General López.

Repavimentación:

Ruta 10: RP 70–Pilar, departamento Las Colonias.

Ruta 21: RN 9–acceso a Cargill, departamento Rosario.

Ruta 13: RP 66–San Jorge, departamento San Martín.

Rutas 23 y 39: límite con Córdoba–Arrufó, departamento San Cristóbal.

Ruta 1: Alejandra–puente sobre el arroyo El Gusano, departamento San Javier.

Ruta 5: RP 2–Recreo, departamento La Capital.

Ruta 6: Gessler–Loma Alta, departamento San Jerónimo.

Ruta 41-s: Bernardo de Irigoyen–AP-01, departamento San Lorenzo.

Obras en rotondas

También se ejecutan trabajos en diferentes rotondas de la provincia:

RN 8, RN 33, calle Espora y rotonda El Hinojo, en las rotondas de la Circunvalación de Venado Tuerto.

RP 14/RP 96, en Miguel Torres, con conexión hacia RP 93.

RP 70 y RP 6 Este, en Esperanza.

RP 70 y RP 6 Oeste, en Esperanza.

Avenida Newbery, en el acceso Rosario–Aeropuerto.

RP 13 y RP 66, en Carlos Pellegrini.

RP 39 y RN 34, en Arrufó.

RP 5 y RP 2, en el departamento La Capital.

Obras y trabajos en puentes

El informe también incluye obras en distintos puentes y accesos de la provincia:

Ruta 98-s: puente sobre el arroyo El Rey y aliviadores, en el tramo Moussy–La Sarita, departamento General Obligado.

Tercera Vía Reconquista–Avellaneda: pavimentación de puente y rotondas, departamento General Obligado.

Ruta 4: ensanche de puentes en el tramo Elisa–San Cristóbal.

Ruta 39: trabajos sobre los puentes del río Salado y recomposición de taludes, departamento San Justo.

RN 11: construcción del nuevo puente carretero Santa Fe–Santo Tomé, departamento La Capital.

Ruta 32: puente sobre el arroyo Pindó, entre RN 11 y Puerto Ocampo, departamento General Obligado.

Ruta 32: trabajos en los puentes Quencho y Caree, entre RN 11 y Puerto Ocampo, departamento General Obligado.

07:25 / Lun. 10.08.2026

En la ciudad de Santa Fe

Tránsito reducido en Blas Parera y Misiones por un camión detenido.

06:53 / Lun. 10.08.2026

Cortes por intervenciones en la vía pública

Av. Gral. López entre San Martín y 25 de Mayo (Obras de Assa y socavón)

Intersección de calle 25 de Mayo con Av. Gral. López, se permitirá el giro a la derecha sobre Av. Gral López

Luciano Torrent entre Av. Facundo Zuviria y Pasaje Ramon Lassaga (08.30 - 16.00 hs)

Chacabuco entre Güemes y Avellaneda (08.00 - 16.00 hs) Obras de Assa.

Alvear entre Regis Martinez y Salvador del Carril (07.00 - 09.00 hs y de 16.00 - 18.00 hs) Trabajo de Assa.

06:53 / Lun. 10.08.2026

Reducción de calzada

Entre Ríos entre 1ero de Mayo y 4 de Enero (Obras de ASSA.)

Santiago de Chile entre Gral. Mosconi y Moreno (Obras de bacheo municipal)

Urquiza y Bv. Pellegrini (Obras de ASSA)

25 de Mayo intersección con Bv. Pellegrini (cantero central) Obras de ASSA

Alejandro Greca entre Luis Jimenez de Asua y  G. Estevéz Boero - Barrio el Pozo-

Luciano Torrent entre Av. Facundo Zuviria y Pasaje Ramon Lassaga (después de las 16.00 hs)

Chacabuco entre Güemes y Avellaneda (después de las 16.00 hs )

06:52 / Lun. 10.08.2026

Cortes por el partido de Club Atlético Unión (a partir de las 18.45 hs.):

Av. López y Planes entre Pje. Maipú y Bv. Pellegrini

Candido Pujato entre San Lorenzo y Av. Presidente Perón

Bv. Pellegrini entre Saavedra y Av. Presidente Perón

San Lorenzo entre Obispo Gelabert y Bv. Pellegrini

Cochabamba entre Av. Presidente Perón y Candido Pujato

Av.  Gob. Freyre entre Obispo Gelabert y Bv. Pellegrini

06:52 / Lun. 10.08.2026

Desvíos por intervenciones en la vía pública

Zona afectada: Entre Ríos entre 1ero de Mayo y 4 de Enero

Línea 16 (Ida): de recorrido por San Jerónimo - 3 de Febrero - 4 de Enero  a recorrido habitual.

Zona afectada:  calle Alejandro Greca entre  L. Jimenez de Asua y Estévez Boero - Barrio el Pozo

Líneas 2 (vuelta) y 9 (ida): De recorrido habitual por calle Asua - Rector Cortes Pla - Estevez Boero - Leloir a recorrido habitual.

Líneas 2 (ida) y 9 (vuelta): De recorrido habitual por calle Asua - Rector Cortes Pla - Estevez Boero - Laureano Maradona  a recorrido habitual.

Zona Afectada: Alvear 5300 entre Salvador del Carril y Regis Martínez (07.00 - 09.00 hs y de 16.00 - 18.00 hs)

Línea 8 (Vuelta): de recorrido habitual por A. Delgado – Necochea – Salvador del Carril – Alvear a recorrido.

06:51 / Lun. 10.08.2026

Desvíos por el partido de Club Atlético Unión

Zona Afectada: Alrededores de la cancha de Club Atlético Unión (A partir de las 18:45 hs.)

Líneas 3 (ida): De recorridos habituales por Av. López y Planes - Iturraspe - San Jerónimo a recorrido.

Línea 3 (vuelta): De recorrido habitual por calle San Lorenzo - Suipacha - Francia - Pedro Ferre - San Lorenzo – Luciano Torrent - Av. López y Planes a recorrido.

Línea 5 (ida): De recorridos habituales por Av. López y Planes - Iturraspe - San Jerónimo a recorrido.

Líneas 5 (vuelta): De recorrido habitual por calle 9 de Julio - Obispo Gelabert - 4 de Enero - Juan del Campillo - Francia - Pedro Ferre - San Lorenzo – Luciano Torrent - Av. López y Planes a recorrido.

Línea 9 (Ida): De recorrido habitual por Av. Presidente Perón - Iturraspe - San Jerónimo - Junín - Av. Gdor. Freyre - Irigoyen Freyre – Gdor. Vera - Roque Sáenz Peña a recorrido.

Línea 9 (vuelta): De recorrido habitual por calle Obispo Gelabert - 4 de Enero - Juan del Campillo - Francia - Pedro Ferre - Av. López y Planes - Iturraspe - Av. Presidente Perón a recorrido.

Línea 13 (Vuelta): De recorrido habitual por Av. Gdor. Freyre - S. Caputto - 4 de Enero – Santiago del Estero a recorrido habitual.

Línea 14 (Ida): De recorrido habitual Av. Presidente Perón - S. Caputto - Av. Gdor.  Freyre a recorrido.

Línea 16 (Ida): De recorrido habitual por Bv. Pellegrini - Urquiza - Gdor. Crespo - Av. Gdor. Freyre a recorrido habitual.

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