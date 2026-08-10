Ante una posible llegada del fenómeno climático conocido como El Niño, que puede ocasionar una emergencia hídrica, conocer de antemano dónde dirigirse puede facilitar la evacuación y contribuir a una respuesta ordenada.
Dónde acudir: el mapa de puntos de encuentro en Santa Fe ante una posible emergencia hídrica
La ciudad cuenta con puntos de encuentro distribuidos por distritos para orientar a los vecinos durante una evacuación por inundaciones u otras emergencias.
La ciudad de Santa Fe cuenta con Puntos de Encuentro distribuidos en sus distintos distritos, destinados a recibir a vecinos que deban dejar momentáneamente sus hogares.
Estos espacios fueron establecidos como parte del esquema de respuesta ante situaciones de emergencia, entre ellas las provocadas por inundaciones. La identificación previa del lugar más cercano permite planificar con anticipación el recorrido y evitar decisiones improvisadas durante una eventual episodio.
Los puntos
El mapa interactivo que acompaña esta nota permite localizar cada uno de los Puntos de Encuentro. Allí se puede consultar su ubicación y utilizar la referencia geográfica para identificar cuál resulta más conveniente según el lugar de residencia.
A su vez, el cuadro sinóptico que se encuentra junto al mapa reúne el detalle de cada punto, con la información necesaria para reconocerlos y tenerlos identificados antes de que pueda presentarse una situación de emergencia.
|Nombre lugar
|Dirección
|ASOEM Camping
|RP Nº 1 - km 2.5
|Asoc. Vecinal Sarmiento
|Vieytes 5047
|Boca del Tigre
|J.J. Paso y Zavalla
|Bochas Club Mitre
|Gral. López 3815
|Bomberos Voluntarios Las Flores
|Av. Blas Parera 8700
|Capilla Nuestra Señora de la Guardia
|A. de Petre y H. Serafina
|Cementerio Municipal
|Av. Blas Parera 5401
|Centro Comunitario Noreste
|Defensa y French
|CIC Facundo Zuviría
|Av. Facundo Zuviría 8002 / Azcuénaga
|CIC Roca
|Pasaje Roca y República de Siria
|Cilsa
|Mar Argentino y R11
|Club Banco Provincia
|Av. Aristóbulo del Valle 9958
|Club Cabal
|Servando Bayo 6730
|Distrito La Costa
|RP Nº 1 - km 2.7
|Estación Colastiné Norte
|Las Macluras y Orquídeas
|Estación Mitre (Andenes)
|Gral. López y San Juan
|Estación San Lorenzo
|Entre Ríos 4080
|Jardín Botánico Ing. Lorenzo Parodi
|Av. Gorriti 3902
|La virgencita
|RN 168 y calle Principal
|Mediateca
|Pje. Mitre y Tucumán
|Parada de ómnibus (La Guardia/Colastiné)
|Ruta 1 y Favaloro
|Polideportivo La Tablada
|Teniente Loza 6970
|Talleres Municipales
|Pte. Perón 3575
|Vecinal Centenario
|Zavalía 711
|Vecinal Facundo Quiroga
|Almafuerte 7739
|Vecinal Guadalupe Oeste
|Risso 1745
|Vecinal Juan de Garay
|Salvador Caputto 3955
|Vecinal Las Delicias
|Alfonsina Storni 3100
|Vecinal Santa Marta
|Chubut 6291
La Municipalidad de Santa Fe firmó convenios con distintas organizaciones de la comunidad que participan del Plan de Contingencia de la ciudad. El objetivo es garantizar una respuesta coordinada ante situaciones que requieran la evacuación de vecinos.
Cada espacio cuenta con responsables y auxiliares del Gobierno de la Ciudad. Se trata de personas capacitadas para la atención de los albergues, con funciones previamente establecidas para organizar los distintos sectores y actividades.
También participan organizaciones de voluntariado. Su tarea se desarrolla bajo la coordinación general del Centro de Operaciones y consiste en colaborar con los responsables de cada refugio durante la atención de las personas evacuadas.
Prepararse antes de una emergencia
La planificación comienza antes de que exista una situación de riesgo. Uno de los objetivos de las capacitaciones municipales es que cada familia pueda elaborar su propio Plan de Contingencia Familiar, una herramienta para organizar qué hacer antes, durante y después de una emergencia.
Entre las recomendaciones se encuentra definir previamente un punto de encuentro familiar y establecer una ruta segura para llegar hasta allí. También es importante distribuir responsabilidades entre los integrantes del hogar.
La preparación incluye identificar posibles riesgos dentro de la vivienda y contar con una mochila de emergencia lista para ser trasladada rápidamente en caso de evacuación.
La mochila debe mantenerse preparada durante toda la temporada de mayores lluvias y todos los integrantes del hogar deben conocer su ubicación.
Entre los elementos considerados indispensables se encuentran la documentación personal, protegida dentro de bolsas impermeables; un botiquín de primeros auxilios y la medicación habitual.
También se recomienda incorporar mantas y ropa de abrigo, una linterna con pilas de repuesto y una radio portátil a pilas, especialmente útil para mantenerse informado ante eventuales cortes de energía.
El bolso debe incluir además agua potable y alimentos no perecederos. La preparación anticipada de estos elementos permite contar con recursos básicos disponibles ante una evacuación.
En una ciudad atravesada por ríos y expuesta a distintos escenarios de emergencia hídrica, conocer el punto de encuentro, saber cómo llegar y tener preparada la mochila son acciones que forman parte de la prevención.
Por eso, el mapa y el cuadro que acompañan esta nota funcionan como herramientas de consulta. La recomendación es revisarlos con anticipación, identificar el punto correspondiente y compartir esa información con todos los integrantes de la familia.