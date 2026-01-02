Temporal en Salta y el Valle de Lerma: granizo, lluvias y cortes de luz
Una fuerte tormenta con caída de granizo azotó este viernes a la ciudad de Salta y varias localidades del Valle de Lerma. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene una alerta amarilla y se esperan nuevas precipitaciones durante el fin de semana.
La tarde del viernes 2 de enero se tornó caótica para los vecinos de Salta capital, que fueron sorprendidos por una intensa tormenta acompañada de lluvias torrenciales y granizo. El fenómeno afectó a diversos barrios, entre ellos el microcentro, la zona sudeste y sectores del este como el barrio 20 de Junio.
Videos registrados por vecinos mostraron calles completamente anegadas, con agua que superaba la vereda e impedía el paso vehicular y peatonal. En redes sociales circularon imágenes impactantes del granizo cayendo con fuerza y del agua acumulada en avenidas clave.
Además, se reportaron daños en vehículos y estructuras livianas, como techos de chapa y carteles publicitarios, producto de la intensidad del granizo.
El Valle de Lerma también bajo agua
La tormenta no se limitó a la capital provincial. Diversas localidades del Valle de Lerma también sufrieron los embates del temporal. Se reportaron calles inundadas, dificultades en el tránsito y viviendas afectadas por el ingreso de agua.
Vecinos de Cerrillos, La Merced y Rosario de Lerma alertaron por acumulaciones de agua en arterias principales, mientras los servicios municipales trabajaban para destapar bocas de tormenta y drenar zonas críticas.
Alerta meteorológica del SMN
El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente una alerta amarilla por tormentas para gran parte de Salta, incluyendo los Valles, la región capital y localidades del norte provincial. El organismo advierte sobre la posibilidad de fuertes ráfagas de viento, abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica intensa y eventual caída de granizo
La alerta se extiende hasta el domingo 4 de enero, con probabilidad de nuevos episodios similares durante el fin de semana.
Complicaciones en servicios y energía
Además de los inconvenientes en la vía pública, algunos barrios sufrieron cortes de energía eléctrica. La empresa EDESA informó que, debido a las condiciones meteorológicas, podrían producirse interrupciones en el suministro y recomendó tomar precauciones.
También se registraron problemas en el transporte público y demoras en servicios esenciales debido al mal tiempo.
Granizo, lluvias y cortes de luz. Foto: NA.
Recomendaciones oficiales
Ante la persistencia del mal clima, autoridades locales emitieron una serie de recomendaciones para la población:
Evitar circular por calles anegadas o bajo tormentas eléctricas
No manipular cables ni postes caídos
Mantenerse informado por canales oficiales
Preparar medidas preventivas ante posibles nuevas lluvias
El 2026 comenzó con condiciones climáticas severas en la región de Salta. La intensidad de la tormenta sorprendió por su violencia y rapidez, generando preocupación en la ciudadanía y poniendo a prueba los sistemas de respuesta urbana. Las autoridades se mantienen en alerta y piden precaución ante la posibilidad de nuevas tormentas.