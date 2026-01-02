Alerta vigente

Temporal en Salta y el Valle de Lerma: granizo, lluvias y cortes de luz

Una fuerte tormenta con caída de granizo azotó este viernes a la ciudad de Salta y varias localidades del Valle de Lerma. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene una alerta amarilla y se esperan nuevas precipitaciones durante el fin de semana.