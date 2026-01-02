#HOY:

Temporal en Salta y el Valle de Lerma: granizo, lluvias y cortes de luz

Una fuerte tormenta con caída de granizo azotó este viernes a la ciudad de Salta y varias localidades del Valle de Lerma. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene una alerta amarilla y se esperan nuevas precipitaciones durante el fin de semana.

Por: 

La tarde del viernes 2 de enero se tornó caótica para los vecinos de Salta capital, que fueron sorprendidos por una intensa tormenta acompañada de lluvias torrenciales y granizo. El fenómeno afectó a diversos barrios, entre ellos el microcentro, la zona sudeste y sectores del este como el barrio 20 de Junio.

Videos registrados por vecinos mostraron calles completamente anegadas, con agua que superaba la vereda e impedía el paso vehicular y peatonal. En redes sociales circularon imágenes impactantes del granizo cayendo con fuerza y del agua acumulada en avenidas clave.

Además, se reportaron daños en vehículos y estructuras livianas, como techos de chapa y carteles publicitarios, producto de la intensidad del granizo.

El Valle de Lerma también bajo agua

La tormenta no se limitó a la capital provincial. Diversas localidades del Valle de Lerma también sufrieron los embates del temporal. Se reportaron calles inundadas, dificultades en el tránsito y viviendas afectadas por el ingreso de agua.

Vecinos de Cerrillos, La Merced y Rosario de Lerma alertaron por acumulaciones de agua en arterias principales, mientras los servicios municipales trabajaban para destapar bocas de tormenta y drenar zonas críticas.

Alerta meteorológica del SMN

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente una alerta amarilla por tormentas para gran parte de Salta, incluyendo los Valles, la región capital y localidades del norte provincial. El organismo advierte sobre la posibilidad de fuertes ráfagas de viento, abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica intensa y eventual caída de granizo

La alerta se extiende hasta el domingo 4 de enero, con probabilidad de nuevos episodios similares durante el fin de semana.

Complicaciones en servicios y energía

Además de los inconvenientes en la vía pública, algunos barrios sufrieron cortes de energía eléctrica. La empresa EDESA informó que, debido a las condiciones meteorológicas, podrían producirse interrupciones en el suministro y recomendó tomar precauciones.

También se registraron problemas en el transporte público y demoras en servicios esenciales debido al mal tiempo.

Recomendaciones oficiales

Ante la persistencia del mal clima, autoridades locales emitieron una serie de recomendaciones para la población:

  • Evitar circular por calles anegadas o bajo tormentas eléctricas
  • No manipular cables ni postes caídos
  • Mantenerse informado por canales oficiales
  • Preparar medidas preventivas ante posibles nuevas lluvias

El 2026 comenzó con condiciones climáticas severas en la región de Salta. La intensidad de la tormenta sorprendió por su violencia y rapidez, generando preocupación en la ciudadanía y poniendo a prueba los sistemas de respuesta urbana. Las autoridades se mantienen en alerta y piden precaución ante la posibilidad de nuevas tormentas.

