Temporal en Buenos Aires: cuál es la situación y qué pasará con el show de Tini Stoessel

La lluvia volvió a complicar el esperado regreso de Tini Stoessel en Tecnópolis: tras la suspensión del concierto del viernes 24 por las intensas tormentas, la producción anunció que la función prevista para el sábado 25 dependerá de la evolución del clima en Buenos Aires y que el show principal mantiene inicio a las 21:00 si cesa el temporal.
La productora Ake Music informó que los accesos al predio quedaron anegados por las precipitaciones y que la avenida General Paz presentó importantes acumulaciones de agua, lo que generó complicaciones en el tránsito; por seguridad, las puertas no abrirán a las 13:00 y la entrada del público se postergó hasta las 17:00
El equipo de producción indicó que a las 14:00 emitirá un nuevo parte si hay novedades y que el escenario y la estructura están listos para arrancar a las 21:00 siempre que las condiciones lo permitan; además, pidieron a los asistentes que no se acerquen al predio antes del horario informado
Impacto del temporal y medidas de la organización
La intensa tormenta que afectó al AMBA durante la madrugada provocó anegamientos en varios sectores y obligó a modificar el cronograma del festival Futttura, que recorre la carrera de la artista en Tecnópolis; en algunos puntos se registraron más de 100 mm de precipitación, según las fuentes consultadas
La productora explicó que, pese al mal tiempo, los escenarios y la producción están en condiciones de funcionar; no obstante, la prioridad es la seguridad del público y del equipo técnico, por lo que la apertura se adelantó a las 17:00 y se fijó un nuevo parte informativo a las 14:00
La organización también comunicó que, en caso de cancelación, informará las opciones para reprogramación o reintegro y que las entradas compradas para fechas suspendidas seguirán siendo válidas para la nueva fecha indicada por la producción
Qué tienen que saber los asistentes
El festival Futttura incluye ocho funciones, tres escenarios simultáneos y actividades interactivas; la programación varía en cada fecha, por lo que la productora recomendó seguir las redes oficiales para recibir actualizaciones sobre el setlist y la logística
En cuanto a accesos, varias líneas de colectivo llegan hasta Tecnópolis, entre ellas 21, 28, 110, 111, 112, 117, 127, 140, 175 y 176; el acceso peatonal es por Juan Bautista de La Salle 4500 y el estacionamiento ingresa por Av. de los Constituyentes 2100 y Zufriategui 4854
Dentro del predio, el único medio de pago habilitado es la tarjeta cashless; no se aceptan efectivo ni otros medios y está prohibido ingresar con objetos como computadoras personales, fuegos artificiales, comida ni bebidas, entre otros artículos indicados por la organización
Para quienes no puedan asistir, la producción anunció transmisión gratuita por YouTube a través del canal “La Casa” y el streaming se podrá ver de 16:00 a 20:00; la productora pidió atender los comunicados oficiales para cambios de horario o cancelaciones
La primera postergación ya reubicó la fecha originalmente prevista para el 24 al lunes 27; la función del viernes 24 fue cancelada y la artista compartió un video en sus redes donde expresó tristeza por no poder encontrarse con su público y agradeció el esfuerzo de quienes viajaron
Para consultas, la organización habilitó atención telefónica de lunes a viernes, de 10 a 18:00, a los números que figuran en el comunicado oficial
