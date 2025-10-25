Temporal en Buenos Aires: miles de usuarios siguen sin luz y persiste el anegamiento
Calles cubiertas de agua, cortes en el suministro eléctrico y complicaciones en el transporte marcaron una jornada crítica. Las autoridades instaron a extremar precauciones y evitar desplazamientos innecesarios hasta que mejoren las condiciones.
Calles anegadas tras el fuerte temporal en el AMBA.
Durante la madrugada, la región del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) sufrió precipitaciones intensas que superaron los 100 milímetros, generando anegamientos, cortes de energía y complicaciones en la circulación. Diversos barrios de la Ciudad de Buenos Aires y municipios del conurbano bonaerense, como San Martín y Lanús, resultaron especialmente afectados.
El temporal provocó interrupciones en el suministro eléctrico, dejando a decenas de miles de usuarios sin luz. Según el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), 33.059personas se vieron afectadas: 11.462 en la zona de Edenor y 21.597 en Edesur. Los barrios con mayor impacto fueron Flores, Floresta, Parque Avellaneda, Villa General Mitre y Villa Santa Rita.
Alerta meteorológica
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigente una alerta naranja para varias provincias, anticipando que las precipitaciones continuarán durante la tarde, aunque de forma más leve. La temperatura máxima prevista para la Ciudad de Buenos Aires es de 19° y se esperan vientos moderados del sur.
Hay Alerta Naranja por el temporal en AMBA.
Fabián García, director de Defensa Civil de la provincia de Buenos Aires, pidió a los habitantes evitar circular por calles, avenidas y rutas, ya que el agua acumulada puede alcanzar entre 20 y 30 centímetros, ocultando obstáculos peligrosos. “Todas las víctimas graves fueron personas en tránsito. Lo más importante es permanecer en casa hasta que baje el nivel del agua”, señaló.
Los equipos de emergencia, junto a la Policía y los municipios, realizan tareas preventivas y asistencia en zonas vulnerables, como geriátricos, mientras coordinan el monitoreo permanente de la situación climática. García recordó los teléfonos de emergencia disponibles: 911 para seguridad, 107 para emergencias sanitarias y 103 para Defensa Civil.
Impacto en transporte y vías principales
El transporte ferroviario también se vio afectado: el ramal Ezeiza del tren Roca funcionó solo en los tramos Plaza Constitución-Temperley y Llavallol-Ezeiza, debido al anegamiento de las vías en Turdera. Por su parte, el ramal Cañuelas-Lobos permanece fuera de servicio por obras programadas.
Autos varados por las intensas lluvias.
En cuanto a las arterias principales, la Avenida General Paz quedó inundada tras la acumulación de 100 milímetros de agua en apenas dos horas. Juan Salari, secretario de Mantenimiento Urbano de CABA, indicó que el caudal del arroyo Medrano ya se encuentra al 98%, lo que genera un alivio en la zona.
Sin embargo, el ministro de Infraestructura y Movilidad, Pablo Bereciartua, advirtió que la situación sigue siendo grave en barrios como Villa Devoto, Villa Pueyrredón y Liniers.
El fenómeno climático se desplazó desde el sudoeste hacia el noreste del territorio bonaerense, y las autoridades reforzaron los protocolos de prevención y asistencia para garantizar la seguridad de los vecinos mientras continúa la lluvia.
