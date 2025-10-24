Servicio Meteorológico Nacional

Alertas renovados por tormentas para Santa Fe y provincias del centro y noreste argentino

El SMN extendió la previsión de mal tiempo a la jornada del sábado para todo el territorio santafesino, así como de Entre Ríos, Corrientes, Chaco, Santiago del Estero y Córdoba, y zonas de Misiones, Formosa, Salta, La Rioja, Catamarca, Mendoza, San Juan, San Luis y Buenos Aires.