Un fósil de titanosaurio fue hallado en una cantera de Cinco Saltos, Río Negro, luego de que trabajadores de una empresa provincial advirtieran la presencia de restos óseos y dieran aviso a las autoridades.
Río Negro: trabajadores provinciales hallaron un fémur de titanosaurio mientras trabajaban en una cantera
Se trata de los restos de un dinosaurio herbívoro de cuello y cola largos que habitó distintas regiones del planeta. El hallazgo tiene especial relevancia para la investigación paleontológica en la Patagonia.
Entre las piezas recuperadas se destaca un fémur de entre 1,10 y 1,15 metros que apareció en una sola pieza, una condición poco habitual en este tipo de hallazgos.
Freno de obras y preservación
El descubrimiento se produjo durante tareas de la Empresa de Desarrollo Hidrocarburífero Provincial S.A. (Edhipsa), que detuvo sus actividades al detectar los huesos. El aviso permitió activar el procedimiento de preservación y extracción para evitar daños en el material.
El rescate estuvo a cargo de la Dirección de Patrimonio y Museos de la Secretaría de Cultura de Río Negro, junto con especialistas del Museo Patagónico de Ciencias Naturales de General Roca, a donde fueron trasladados los restos. Allí permanecerán hasta que investigadores puedan avanzar con su estudio.
Características del titanosaurio patagónico
El fósil pertenece a un titanosaurio, un grupo de dinosaurios herbívoros de cuello y cola largos que habitó distintas regiones del planeta. El hallazgo tiene especial relevancia para la investigación paleontológica en la Patagonia.
El director de Patrimonio y Museos provincial, Pablo Chafrat, destacó la importancia del aviso de los trabajadores y de la coordinación entre los organismos que participaron del operativo para garantizar la recuperación y conservación de las piezas.
“Río Negro cuenta con profesionales muy capacitados, muchos de ellos formados en universidades públicas de nuestra región, que llevan adelante una tarea fundamental para proteger este patrimonio. Detrás de cada pieza hay un trabajo científico, técnico y colectivo que permite transformar un descubrimiento en conocimiento para toda la comunidad”, sostuvo Chafrat.