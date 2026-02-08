Intervinieron una figura de San Martín tras la polémica por el sable corvo

La conmemoración del 213° aniversario del Combate de San Lorenzo no terminó con el desfile de los Granaderos. Poco después de la ceremonia oficial, el reconocido artista rosarino @joaquines.ar volvió a ser tendencia al intervenir la emblemática figura de José de San Martín en el Campo de la Gloria.
La acción artística llega en un momento de alta sensibilidad, tras la decisión del Gobierno Nacional de trasladar la reliquia histórica desde el Museo Histórico Nacional hacia el Cuartel de Palermo.
La intervención no es casual. El artista, famoso por sus irrupciones en el espacio público, utilizó sus redes sociales para difundir la imagen en un contexto donde el uso de los símbolos patrios está en el centro del debate público. Le agregó una lágrima, en claro mensaje de repudio a las decisiones del Presidente Javier Milei.
El detonante fue la entrega del sable corvo por parte del mandatario al Regimiento de Granaderos generó diversas posturas entre historiadores y sectores políticos sobre el destino y la custodia de la pieza.
Aunque la obra de @joaquines.ar se caracteriza por su ambigüedad visual, su aparición inmediata tras el acto oficial fue interpretada como una toma de posición frente a la "oficialidad" del evento.
La imagen se viralizó rápidamente, dividiendo opiniones entre quienes celebran la resignificación de los monumentos y aquellos que cuestionan la intervención de figuras históricas. Este tipo de expresiones se han vuelto habituales en el trabajo del rosarino, quien busca interpelar al ciudadano común en lugares de alta carga simbólica.