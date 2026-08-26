Fenómeno meteorológico

Viento Zonda en Mendoza: advierten por ráfagas fuertes y recomiendan evitar viajes

El viento Zonda descendió al llano durante la madrugada y comenzó a sentirse con intensidad en distintos sectores de Mendoza. Vialidad Provincial pidió postergar los viajes y extremar las precauciones en rutas por la posibilidad de ráfagas fuertes, reducción de la visibilidad y caída de árboles y ramas.