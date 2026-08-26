El viento Zonda se hizo sentir este miércoles en distintos sectores de Mendoza luego de descender al llano durante la madrugada.
Viento Zonda en Mendoza: advierten por ráfagas fuertes y recomiendan evitar viajes
El viento Zonda descendió al llano durante la madrugada y comenzó a sentirse con intensidad en distintos sectores de Mendoza. Vialidad Provincial pidió postergar los viajes y extremar las precauciones en rutas por la posibilidad de ráfagas fuertes, reducción de la visibilidad y caída de árboles y ramas.
El fenómeno llevó a Vialidad Provincial a emitir una serie de recomendaciones para quienes deban circular por rutas y caminos, mientras el Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente una alerta amarilla por viento en buena parte de la provincia. En la zona cordillerana, además, continúa la advertencia por nevadas.
El Zonda llegó al llano y recomiendan postergar los viajes
Según informó Vialidad Provincial, las fuertes ráfagas ya afectaban durante las primeras horas del miércoles a sectores del Gran Mendoza. El organismo recomendó evitar los viajes mientras persistan las condiciones meteorológicas adversas y pidió especial atención a quienes no puedan postergar sus traslados.
Uno de los principales riesgos señalados está relacionado con la presencia de árboles y ramas próximas a las rutas. Por ese motivo, las autoridades aconsejaron no circular ni detenerse en sectores con abundante arbolado, ante la posibilidad de que elementos puedan caer sobre la calzada.
El viento también puede generar polvo en suspensión y provocar una disminución repentina de la visibilidad, especialmente en sectores abiertos y llanos. Frente a estas condiciones, Vialidad recomendó reducir la velocidad, mantener una distancia prudente con los demás vehículos y extremar los cuidados durante la circulación.
La situación alcanza a distintas zonas de Mendoza. El alerta por viento comprende sectores del Gran Mendoza, la Zona Este, el Valle de Uco y áreas de precordillera, mientras que para otros sectores rige una advertencia por fuertes vientos del oeste.
El Servicio Meteorológico Nacional indicó que el área bajo alerta amarilla puede registrar vientos de entre 30 y 50 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían superar los 80 km/h. Entre los efectos asociados al Zonda se encuentran la reducción de la visibilidad, el aumento repentino de las temperaturas y condiciones de marcada sequedad.
Clases, rutas de montaña y el cambio de tiempo que viene
La presencia del Zonda también generó consultas sobre la actividad educativa. Durante la mañana de este miércoles, la Dirección General de Escuelas de Mendoza mantenía las clases presenciales con normalidad. La excepción fue la Universidad Maza, que decidió suspender las actividades presenciales hasta el mediodía.
En las zonas de montaña, las condiciones son diferentes. Allí continúa una alerta naranja por nevadas intensas, mientras el paso Cristo Redentor permanece cerrado debido a las condiciones meteorológicas. Vialidad Provincial recomendó a quienes tengan previsto viajar hacia la cordillera consultar previamente el estado de las rutas y los informes oficiales.
El episodio de viento también tendrá consecuencias sobre las temperaturas. Para este miércoles se esperaba una máxima de alrededor de 24 °C en Mendoza, en parte como consecuencia del ingreso del Zonda al llano. Sin embargo, las condiciones comenzarán a cambiar durante la tarde.
De acuerdo con la información difundida por Defensa Civil, desde la tarde el viento comenzará a rotar al sector sur en distintas áreas de la provincia. La circulación alcanzaría primero el sur mendocino y luego la zona norte y este, con velocidades estimadas de entre 40 y 45 km/h. El viento del sur continuaría durante la madrugada del jueves.
El cambio de circulación estará acompañado por el regreso de las lluvias. Se prevén precipitaciones principalmente en sectores del oeste y sur del Gran Mendoza y en áreas del sur de la Zona Este. También podrían registrarse lluvias en el Valle de Uco y el sur provincial, con precipitaciones que se extenderían aproximadamente hasta las primeras horas de la noche.
Para el jueves se espera una jornada considerablemente más fría, con una temperatura mínima estimada en 5 °C y una máxima de 12 °C, además de la continuidad de las condiciones inestables y las lluvias en distintos sectores.
Ante este escenario, las autoridades insistieron en la necesidad de consultar el estado de las rutas y las actualizaciones meteorológicas antes de emprender un viaje. También recomendaron evitar traslados que puedan postergarse y extremar las precauciones en caminos abiertos, sectores arbolados y rutas de montaña mientras permanezcan vigentes las alertas.