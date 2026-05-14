El 14 de mayo no es una fecha más en el calendario de los servicios de estética en Argentina. Se celebra el Día de la Manicura, una jornada dedicada a reconocer la labor de quienes, a través de limas, esmaltes y tratamientos, no solo embellecen las uñas, sino que también contribuyen al bienestar personal y la autoestima de miles de personas.
Por qué este 14 de mayo se celebra el Día Nacional de la Manicurista
Durante esta jornada la Argentina rinde homenaje a los y las profesionales que dedican su vida al cuidado estético y la salud de las manos. Una fecha que resalta el crecimiento de una actividad que combina técnica, creatividad y un vínculo social estrecho con los clientes.
El día fue elegido por la Federación Nacional de Trabajadores de Peluquería, estética y afines. La efeméride se ha consolidado con los años, acompañando el auge de un sector que se profesionaliza de manera constante.
El origen de la celebración
El cuidado de las uñas es una práctica milenaria que se remonta a las antiguas civilizaciones de Egipto y China: algunos historiadores sostienen que la reina Cleopatra cubría sus uñas con henna para darles color, moda que se trasladó posteriormente a la China Imperial, donde la emperatriz Cixi era conocida por sus hermosas y largas uñas.
Aunque su origen queda a kilómetros de Argentina, en el país la fecha del 14 de mayo tiene un arraigo local vinculado a la organización y jerarquización del oficio. Esta jornada busca visibilizar el trabajo de los especialistas que, más allá de la moda, cumplen una función clave en la higiene y el cuidado cutáneo de las extremidades.
En las últimas décadas, la manicuría dejó de ser un servicio complementario para convertirse en una industria robusta. La introducción de nuevas tecnologías, como el esmaltado semipermanente, el nail art y las extensiones en gel o acrílico, ha transformado los gabinetes y salones en verdaderos laboratorios de diseño.
Tendencias y profesionalismo
El mercado actual exige una capacitación constante. Hoy, un manicura o manicuro debe tener conocimientos sobre anatomía de la uña, química de los productos y estrictos protocolos de bioseguridad para evitar infecciones. Según referentes del sector, la tendencia hoy se vuelca hacia el "clean girl aesthetic" (uñas naturales y prolijas) y, en contraposición, el despliegue de diseños artísticos personalizados que reflejan la identidad de cada usuario.
Además, el rol de estos profesionales suele trascender lo técnico. El espacio de la manicuría se percibe muchas veces como un lugar de escucha y distensión, donde se genera un vínculo de confianza entre el profesional y quien se sienta a recibir el tratamiento.
Un sector en expansión
El crecimiento de la actividad en el país también se ve reflejado en la salida laboral. Muchos emprendedores han encontrado en la manicuría una forma de independencia económica, instalando sus propios estudios o brindando servicios a domicilio, lo que ha dinamizado la economía local en barrios y centros comerciales por igual.