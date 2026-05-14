Efemérides

Por qué este 14 de mayo se celebra el Día Nacional de la Manicurista

Durante esta jornada la Argentina rinde homenaje a los y las profesionales que dedican su vida al cuidado estético y la salud de las manos. Una fecha que resalta el crecimiento de una actividad que combina técnica, creatividad y un vínculo social estrecho con los clientes.