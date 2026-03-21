Efemérides

Por qué este 21 de marzo se celebra el Día Internacional del Color

En coincidencia con el equinoccio que marca el cambio de estación, este sábado se rinde homenaje a la percepción visual y su impacto psicológico en la vida cotidiana. Una jornada para entender cómo los colores definen nuestro entorno, desde la ciencia hasta las emociones.