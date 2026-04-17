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Adiós al cansancio: los cuatro hábitos para empezar el día con vitalidad y menos estrés

Pequeños cambios en la rutina matutina pueden transformar tu día. Claves sobre hidratación, luz natural y movimiento para reducir el estrés y mejorar el rendimiento.

Cuatro hábitos para empezar el día con vitalidad y menos estrés.Cuatro hábitos para empezar el día con vitalidad y menos estrés.
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Las primeras acciones tras despertar pueden definir el éxito y el ánimo de todo el resto de la jornada. Según especialistas en bienestar y neurociencia, no se trata de realizar cambios drásticos, sino de adoptar pequeñas estrategias prácticas que permitan empezar el día con mayor claridad mental y menos niveles de estrés.

Aquí te presentamos cuatro pilares fundamentales para renovar tu rutina matutina y despertar el organismo de manera efectiva.

1. El poder de la luz natural

Uno de los hábitos más recomendados es la exposición a la luz solar apenas nos levantamos. Incluso en días nublados, la luz exterior supera ampliamente la iluminación artificial de una casa.

Uno de los hábitos más recomendados es la exposición a la luz solar apenas nos levantamos.Uno de los hábitos más recomendados es la exposición a la luz solar apenas nos levantamos.

Este gesto ayuda a regular el reloj biológico (ritmo circadiano), frena la producción de melatonina y le da al cerebro la señal clara de que el día ha comenzado, mejorando el estado de alerta y el equilibrio hormonal.

2. Hidratación estratégica

Tras varias horas de sueño, el cuerpo se despierta en un estado de deshidratación leve. Beber un vaso de agua antes de la primera taza de café no solo ayuda a activar el metabolismo, sino que favorece la función cognitiva. La falta de líquidos a primera hora suele ser la causa de la sensación de fatiga o "niebla mental" que muchas personas experimentan al despertar.

mano vaso aguaBeber un vaso de agua antes de la primera taza de café es fundamental.

3. Movimiento consciente (Protocolo RAMP)

No es necesario un entrenamiento exhaustivo de una hora. Los expertos sugieren dedicar al menos 10 minutos a movilizar el cuerpo. Una técnica eficaz es el protocolo RAMP: elevar la temperatura corporal (Raise), activar los músculos principales (Activate), movilizar las articulaciones (Mobilize) y preparar el cuerpo para la acción (Potentiate).

La caminata de varias cuadras y luego la combinación con el boleto Centro -por ejemplo-, una de las opciones barajadas por los usuarios.Una caminata breve pueden marcar la diferencia en la energía física.

Unos simples estiramientos o una caminata breve pueden marcar la diferencia en la energía física.

4. Desayuno con un plus de bienestar

La nutrición matutina es clave para evitar los picos de azúcar y las caídas de energía a media mañana. La tendencia actual sugiere transformar el desayuno tradicional incorporando fuentes de proteína de calidad.

Para el desayuno y la merienda, la profesional sugirió añadir frutas y alguna fuente de carbohidratos o proteínas.La nutrición matutina es clave.

Opciones como la avena con frutas o mezclar proteínas en la taza matutina ayudan a mantener la saciedad por más tiempo y brindan un flujo constante de combustible para el cerebro y los músculos.

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