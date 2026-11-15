La combinación de blazer y jeans es una de las apuestas más versátiles para la primavera. La mezcla entre una prenda de inspiración sastrera y un clásico del guardarropa permite conseguir conjuntos cómodos, modernos y elegantes, adaptables tanto a una jornada laboral como a una salida informal.
Tres outfits con blazer y jeans para renovar tu estilo esta primavera - verano
Una dupla clásica del guardarropa se adapta a distintos momentos del día con propuestas cómodas, elegantes y fáciles de combinar. Los colores, los cortes y los accesorios marcan la diferencia.
Además, las temperaturas variables de la temporada convierten al blazer en un aliado práctico para completar cualquier outfit. Los modelos livianos permiten sumar una capa extra durante las mañanas frescas y prescindir de ella cuando sube el calor.
1. Blazer oversize y jeans rectos
Una de las combinaciones más fáciles de llevar es la de un blazer amplio con jeans de corte recto. La chaqueta aporta una silueta relajada, mientras que el pantalón mantiene el equilibrio del conjunto.
Los tonos beige, gris y negro funcionan especialmente bien con denim azul. Para completar, una remera blanca básica permite conseguir un estilo sencillo y urbano.
Las zapatillas blancas son ideales para una propuesta cotidiana, mientras que los mocasines o las bailarinas aportan un toque más sofisticado. Es una alternativa cómoda para trabajar, pasear o encontrarse con amigas.
2. Blazer entallado y jeans wide leg
Quienes buscan una imagen más elegante pueden combinar un blazer entallado con jeans de piernas amplias. El contraste entre ambas siluetas genera un equilibrio visual y permite sumar personalidad al conjunto.
Los modelos negros, azul marino o gris son opciones fáciles de combinar. Debajo, una camisa liviana, una blusa o un top sencillo completan la propuesta.
Para el calzado, las sandalias de taco bajo y los zapatos de punta fina ayudan a conseguir una apariencia más arreglada, sin perder la comodidad del denim.
3. Blazer de color y denim: cómo combinarlos
La primavera también invita a incorporar tonos más luminosos. Los blazers rosas, celestes, verdes o amarillos pastel permiten renovar el clásico conjunto y convertir la chaqueta en protagonista.
La clave está en mantener el resto de las prendas en una línea sencilla. Un jean azul claro, una remera blanca y accesorios discretos son suficientes para conseguir un look equilibrado.
También se puede optar por denim blanco o crudo para lograr una combinación más fresca y luminosa.
En definitiva, el blazer y los jeans forman una dupla que permite experimentar con diferentes estilos sin resignar comodidad. La elección del corte, los colores y los complementos hace la diferencia y demuestra que, con pocas prendas bien combinadas, se pueden crear opciones versátiles para acompañar todos los planes de la primavera.