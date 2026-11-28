Los tonos marrones se convierten en protagonistas del maquillaje y marcan una de las tendencias de belleza que promete imponerse durante el verano 2027. Bajo el nombre de cacao makeup, esta propuesta apuesta por una paleta inspirada en el chocolate, el café y los tonos tierra para conseguir looks cálidos, luminosos y sofisticados.
Cacao makeup: 7 claves para adoptar la tendencia de maquillaje del momento
Con sombras cálidas y labios delineados, la paleta de marrones protagoniza una estética versátil que renueva el maquillaje cotidiano para el verano 2027.
Desde sombras y delineadores hasta labiales, rubores y productos para definir el contorno, el universo del cacao makeup permite crear maquillajes tanto para el día como para la noche. Su principal atractivo es que se adapta a diferentes estilos y puede llevarse de manera sutil o con un acabado más intenso.
En qué consiste la tendencia
El cacao makeup toma como inspiración los matices del chocolate y los incorpora en distintas zonas del rostro. La propuesta no se limita a utilizar un único tono marrón, sino que busca generar profundidad mediante la combinación de colores cálidos, desde los más claros y suaves hasta los más oscuros.
En los ojos, las sombras marrones permiten crear transiciones difuminadas que aportan definición sin endurecer la mirada. Los tonos caramelo, avellana, chocolate y café son algunos de los más utilizados para conseguir este efecto.
En los labios, la tendencia recupera los delineados marrones combinados con labiales nude, glosses transparentes o tonos chocolate. El resultado es una boca definida, con volumen visual y un acabado que puede adaptarse a maquillajes naturales o más elaborados.
La piel también ocupa un lugar central. Se busca un acabado luminoso y saludable, con productos que permitan unificar el tono sin generar una apariencia demasiado recargada. Los bronceadores y rubores en tonalidades cálidas ayudan a completar el look.
Cómo llevar el cacao makeup
Una de las ventajas de esta tendencia es que no requiere demasiados productos ni técnicas complejas. La combinación de colores y la intensidad de cada aplicación permiten personalizar el resultado según la ocasión.
Algunos elementos que ayudan a recrear este maquillaje son:
- Sombras chocolate: aportan profundidad a los ojos y permiten crear maquillajes difuminados.
- Tonos caramelo y avellana: funcionan como colores de transición y ayudan a integrar los distintos matices.
- Delineador marrón: define la mirada con un efecto más suave que el negro.
- Labiales nude amarronados: acompañan la paleta cromática y mantienen la armonía del maquillaje.
- Gloss transparente o chocolate: suma brillo y aporta un acabado fresco a los labios.
- Bronceador cálido: permite dar dimensión al rostro y reforzar el efecto de piel bronceada.
- Rubor en tonos terracota: agrega calidez y ayuda a integrar los colores del maquillaje.
Para una versión diurna, se puede optar por sombras suaves, máscara de pestañas y labios nude. En cambio, para la noche, los tonos chocolate más profundos y los delineados intensos permiten conseguir un resultado con mayor protagonismo.
Por qué los tonos marrones son protagonistas
El atractivo del cacao makeup está en su capacidad para combinar naturalidad y sofisticación. A diferencia de otras propuestas centradas en colores llamativos, esta tendencia utiliza una gama cromática versátil que permite destacar los rasgos sin necesidad de recurrir a contrastes demasiado marcados.
Además, los marrones ofrecen múltiples posibilidades de combinación. Los tonos más claros funcionan para iluminar y suavizar, mientras que los más oscuros aportan definición. Esta variedad permite adaptar el maquillaje a diferentes tonalidades de piel, preferencias y momentos del día.
Para el verano 2027, el cacao makeup propone una forma de renovar el maquillaje cotidiano a partir de colores clásicos que nunca pierden vigencia. La consigna es jugar con las distintas tonalidades del marrón, encontrar el equilibrio entre los acabados y conseguir un look cálido, elegante y fácil de adaptar.