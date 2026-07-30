Con la llegada de un nuevo mes, muchas personas vuelven a consultar el calendario lunar para elegir el mejor momento para cortarse el pelo. Desde hace años, esta práctica forma parte de una tradición que relaciona las fases de la Luna con el crecimiento, la fortaleza y el mantenimiento del cabello, por lo que agosto no es la excepción.
Las mejores fechas de agosto para cortarse el pelo, según el calendario lunar
Muchas personas organizan su visita a la peluquería de acuerdo con las fases de la Luna, convencidas de que determinados días pueden favorecer el crecimiento, la fortaleza o el mantenimiento del cabello. Conocé cuáles son las jornadas más elegidas durante este mes y qué dice esta tradicional creencia.
Quienes siguen estas recomendaciones sostienen que cada fase lunar ofrece beneficios diferentes. Mientras algunos días serían ideales para estimular un crecimiento más rápido, otros resultarían más convenientes para fortalecer el cabello o lograr que el corte dure más tiempo.
En agosto de 2026, el calendario lunar presenta cuatro fases principales: el Cuarto Menguante será el 5 de agosto, la Luna Nueva el 12 de agosto, el Cuarto Creciente el 19 de agosto y la Luna Llena el 28 de agosto. Estas fechas sirven como referencia para quienes organizan sus cortes de cabello de acuerdo con el ciclo lunar.
Las mejores fechas de agosto
Según la tradición del calendario lunar, estos son los días más recomendados para cada objetivo:
- Para que el cabello crezca más rápido: del 13 al 27 de agosto, durante la fase de Luna creciente, siendo especialmente favorables los días 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 y 27 de agosto.
- Para fortalecer el cabello y darle mayor volumen: 19, 20, 21, 22, 23 y 24 de agosto, coincidiendo con los primeros días posteriores al Cuarto Creciente.
- Para que el corte dure más tiempo y el crecimiento sea más lento: entre el 1 y el 11 de agosto, durante la Luna menguante, con especial atención al 5 de agosto, día del Cuarto Menguante.
- 28 de agosto (Luna Llena): muchas personas eligen esta fecha para renovar su imagen o realizar un cambio de look, ya que tradicionalmente se la asocia con una etapa de plenitud y renovación.
Qué representa cada fase de la Luna
Cada una de las fases del ciclo lunar tiene un significado especial para quienes siguen esta tradición.
La Luna Menguante, que domina los primeros días de agosto, suele recomendarse para quienes desean mantener el corte durante más tiempo, ya que se cree que el cabello crece de manera más lenta.
Con la Luna Nueva, el 12 de agosto, comienza un nuevo ciclo. Muchas personas aprovechan esta etapa para iniciar rutinas de cuidado capilar, aunque otras prefieren esperar algunos días antes de realizar un corte.
A partir del 13 de agosto comienza la Luna Creciente, considerada por muchos como el mejor momento del mes para cortar las puntas si el objetivo es favorecer un crecimiento más rápido y saludable del cabello.
Finalmente, la Luna Llena, prevista para el 28 de agosto, marca uno de los momentos más esperados del calendario lunar. Para quienes siguen estas creencias, representa una etapa de máxima energía y renovación, motivo por el cual suele ser una fecha elegida para realizar cambios de imagen.
Una tradición que se mantiene vigente
La costumbre de elegir determinadas fechas para cortarse el pelo según las fases de la Luna continúa vigente en distintos países y es consultada cada mes por miles de personas. Aunque se trata de una práctica basada en creencias y tradiciones populares, sigue despertando interés entre quienes buscan sincronizar algunos aspectos de su rutina con el calendario lunar.
Más allá de estas recomendaciones, los especialistas recuerdan que el estado del cabello depende principalmente de factores como la alimentación, la genética, los hábitos de cuidado y la frecuencia con la que se eliminan las puntas dañadas. Sin embargo, para quienes disfrutan de seguir el calendario lunar, agosto ofrece varias fechas señaladas para elegir el momento ideal para pasar por la peluquería.