Belleza

Las mejores fechas de agosto para cortarse el pelo, según el calendario lunar

Muchas personas organizan su visita a la peluquería de acuerdo con las fases de la Luna, convencidas de que determinados días pueden favorecer el crecimiento, la fortaleza o el mantenimiento del cabello. Conocé cuáles son las jornadas más elegidas durante este mes y qué dice esta tradicional creencia.