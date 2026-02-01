Calendario lunar de febrero: los mejores días para cortar y cuidar tu cabello
La posición de la Luna y sus ciclos influye en la salud y el crecimiento del cabello. Conocer qué fase atraviesa permite planificar cortes y tratamientos según tus objetivos, desde mantener el largo hasta potenciar volumen y brillo.
La posición de la Luna en cada signo influye en brillo y color.
El calendario lunar es una herramienta que muchos utilizan para determinar los mejores días para cortarse el pelo durante febrero, según los objetivos de cuidado capilar. Este calendario indica las fases de la Luna, información que puede ser útil para planificar visitas a la peluquería y tratamientos específicos.
Quienes creen en la influencia esotérica consideran que las fases lunares afectan el crecimiento, la fuerza y el brillo del cabello, al igual que influyen en las mareas o en la fuerza gravitacional. Observar la posición de la Luna permite elegir el momento adecuado para mantener el largo del cabello, acelerar su crecimiento o potenciar el volumen y la salud del pelo.
Fechas recomendadas en febrero 2026
Para fortalecer el cabello (cortes que mejoran la salud y el volumen):
Domingo 1, sábado 7, domingo 8, miércoles 25, jueves 26 y viernes 27 de febrero.
Para favorecer el crecimiento rápido:
Jueves 19, viernes 20, sábado 21, domingo 22, lunes 23 y martes 24 de febrero (cuarto creciente).
Para mantener el largo por más tiempo:
Lunes 2 a viernes 6, lunes 9 (cuarto menguante), martes 10 a sábado 14 de febrero.
El cuarto menguante mantiene el largo del corte.
Qué fase lunar es más adecuada para tu corte
Cuarto creciente: favorece el crecimiento del pelo, ideal para quienes buscan una melena más larga.
Cuarto menguante: ralentiza el crecimiento, perfecto para mantener el estilo por más tiempo.
Luna llena: potencia el volumen y el brillo del cabello, útil para cortes que busquen regeneración y fuerza.
Luna nueva: no es recomendable cortar el cabello, ya que la fibra capilar se vuelve más sensible y puede debilitarse.
La Luna llena potencia volumen y fuerza del cabello.
Astrología ycuidado capilar
Además de las fases, la posición de la Luna en los signos del Zodíaco también puede influir en los resultados del corte:
Luna llena en Leo (domingo 1 de febrero): máxima energía y volumen. Ideal para cortes radicales o cabellos finos, y para tratamientos nutritivos que potencien la absorción.
Luna menguante en Escorpio (lunes 9 de febrero): crecimiento más lento pero raíces fortalecidas. Recomendado para mantener estilos y para coloraciones duraderas. También apto para limpiezas profundas del cuero cabelludo.
Luna nueva en Acuario (martes 17 de febrero): fase de reposo capilar. Evitar cortes; es un buen día para hidrataciones suaves y masajes que estimulen la circulación.
Cuarto creciente en Géminis (martes 24 de febrero): favorece la regeneración rápida. Ideal para despuntar puntas y dar movimiento a melenas largas.
Observar las fases lunares y la posición astrológica permite planificar cortes y tratamientos capilares más efectivos, ya sea para mantener el largo, estimular el crecimiento o potenciar el brillo y la fuerza del cabello.