Cómo lucir el cabello en verano: cortes frescos, peinados prácticos y cuidados esenciales
Con la llegada del calor y la vida al aire libre, el cabello también se adapta a la temporada. Cortes más livianos, peinados que resisten el viento y el agua, y cuidados específicos para evitar daños solares: esta guía reúne las principales tendencias capilares del verano 2026 para mujeres y hombres.
Durante el verano, el cabello se convierte en parte de un estilo de vida más relajado. Las altas temperaturas, la humedad, el agua del mar o la pileta y el viento condicionan la forma de peinarse y cuidar la melena. Por eso, los especialistas destacan una premisa clara: menos es más.
El concepto que guía esta temporada 2026 es priorizar el movimiento natural, los cortes prácticos y una textura real, sin artificios, que soporte desde un día de playa hasta una salida nocturna al aire libre. El objetivo es sentirse livianos y cómodos, sin resignar estilo.
Cortes frescos, peinados prácticos y cuidados esenciales.
Para ellas: cortes y peinados que marcan el verano
Bob playero: clásico, cómodo y a la altura de la mandíbula. Se luce con ondas naturales o lacio descontracturado.
Long bob: ideal para quienes prefieren mantener algo de largo. Las capas livianas dan volumen y movimiento.
Corte shag: con capas asimétricas y textura despeinada, vuelve con fuerza. Es perfecto para quienes aman un look informal y versátil.
Flequillos livianos: los largos y abiertos son los preferidos, ya que no dan calor y suman estilo sin esfuerzo.
Peinados funcionales: se destacan las trenzas flojas, colas bajas y moños improvisados que despejan el rostro pero mantienen el look prolijo.
Cada temporada trae nuevas formas de expresarse. El verano 2026 propone cortes accesibles, peinados funcionales y una nueva conciencia sobre el cuidado capilar frente al clima. El cabello puede acompañar el movimiento, el disfrute y la autenticidad de la época más vibrante del año.