Cómo lucir el cabello en verano: cortes frescos, peinados prácticos y cuidados esenciales

Con la llegada del calor y la vida al aire libre, el cabello también se adapta a la temporada. Cortes más livianos, peinados que resisten el viento y el agua, y cuidados específicos para evitar daños solares: esta guía reúne las principales tendencias capilares del verano 2026 para mujeres y hombres.