Cómo lucir el cabello en verano: cortes frescos, peinados prácticos y cuidados esenciales

Con la llegada del calor y la vida al aire libre, el cabello también se adapta a la temporada. Cortes más livianos, peinados que resisten el viento y el agua, y cuidados específicos para evitar daños solares: esta guía reúne las principales tendencias capilares del verano 2026 para mujeres y hombres.

 14:11
Durante el verano, el cabello se convierte en parte de un estilo de vida más relajado. Las altas temperaturas, la humedad, el agua del mar o la pileta y el viento condicionan la forma de peinarse y cuidar la melena. Por eso, los especialistas destacan una premisa clara: menos es más.

El concepto que guía esta temporada 2026 es priorizar el movimiento natural, los cortes prácticos y una textura real, sin artificios, que soporte desde un día de playa hasta una salida nocturna al aire libre. El objetivo es sentirse livianos y cómodos, sin resignar estilo.

Para ellas: cortes y peinados que marcan el verano

  • Bob playero: clásico, cómodo y a la altura de la mandíbula. Se luce con ondas naturales o lacio descontracturado.
  • Long bob: ideal para quienes prefieren mantener algo de largo. Las capas livianas dan volumen y movimiento.
  • Corte shag: con capas asimétricas y textura despeinada, vuelve con fuerza. Es perfecto para quienes aman un look informal y versátil.
  • Flequillos livianos: los largos y abiertos son los preferidos, ya que no dan calor y suman estilo sin esfuerzo.
  • Peinados funcionales: se destacan las trenzas flojas, colas bajas y moños improvisados que despejan el rostro pero mantienen el look prolijo.
Para ellos: estilo sin rigidez

  • Largo medio con textura: una opción natural para quienes quieren evitar cortes extremos. Se luce con ondas o lacio peinado con los dedos.
  • Cortes cortos con estilo: los laterales bajos combinados con parte superior con volumen sutil siguen siendo tendencia.
  • Buzz cut moderno: el rapado vuelve pero con degradados suaves que lo hacen más sofisticado.
  • Cabello con ondas y frizz controlado: aprovechar la textura natural se impone como gesto de autenticidad y frescura.
  • Flequillo masculino: vuelve con raya al medio y se adapta a estilos relajados de largo medio.
Cuidados esenciales para el cabello en verano

El sol, la sal y el cloro pueden resecar y dañar la fibra capilar. Por eso, los especialistas recomiendan:

  • Proteger con productos específicos con filtro UV para el cabello.
  • Enjuagar siempre después de la playa o pileta, para evitar acumulación de sal o cloro.
  • Usar shampoos y cremas hidratantes, pero de fórmulas livianas.
  • Evitar planchitas y secadores, al menos durante el día.
  • Aplicar mascarillas nutritivas una vez por semana, para mantener la salud capilar.
Un verano con estilo propio

Cada temporada trae nuevas formas de expresarse. El verano 2026 propone cortes accesibles, peinados funcionales y una nueva conciencia sobre el cuidado capilar frente al clima. El cabello puede acompañar el movimiento, el disfrute y la autenticidad de la época más vibrante del año.

