Cada 1 de agosto, miles de personas en distintas regiones de Argentina y otros países de América Latina mantienen una de las tradiciones más conocidas para recibir el mes: tomar caña con ruda.
Qué hacer si no tomaste la caña con ruda el 1 de agosto: hasta cuándo hay tiempo
La tradición popular sostiene que todavía existe una oportunidad para realizar el ritual durante los días posteriores y mantener viva una costumbre vinculada a la protección y los buenos augurios.
La costumbre, vinculada a creencias populares de protección y buenos augurios, indica que la bebida debe consumirse al comenzar agosto, aunque muchas personas se preguntan qué ocurre si no pudieron cumplir con el ritual en la fecha indicada.
Para quienes olvidaron tomarla el 1 de agosto o no tuvieron la posibilidad de hacerlo, la tradición popular sostiene que todavía hay tiempo para realizar el ritual. Según esta creencia, la intención con la que se lleva adelante el gesto tiene más importancia que la hora exacta en la que se consume.
La caña con ruda es una práctica transmitida de generación en generación, especialmente en zonas del norte argentino, y forma parte de un conjunto de costumbres relacionadas con la llegada de agosto. Aunque no existe evidencia científica sobre sus supuestos efectos, muchas familias mantienen la tradición como una forma de conservar sus raíces culturales.
Qué hacer si pasó el 1 de agosto
De acuerdo con la creencia popular, quienes no tomaron la caña con ruda durante el primer día del mes pueden hacerlo posteriormente. Algunas versiones del ritual señalan que la fecha puede extenderse durante los días siguientes e incluso hasta el 15 de agosto.
La llamada “prórroga” forma parte de la tradición oral y varía según la región y las costumbres familiares. Para muchas personas, lo importante es participar del rito con respeto y mantener el significado simbólico de la celebración.
Algunas recomendaciones asociadas a esta costumbre son:
- Tomarla durante los primeros días de agosto si no se pudo hacer el 1.
- Mantener presente el valor simbólico y cultural del ritual.
- Respetar las formas que cada familia o comunidad conserva.
- Evitar interpretar la tradición como una obligación estricta.
La caña con ruda suele prepararse con anticipación, dejando macerar hojas o ramas de ruda dentro de una botella con caña u otra bebida alcohólica. En muchos hogares se guarda durante meses antes de llegar al inicio de agosto, momento en el que se comparte entre familiares o amigos.
El significado de la tradición
La costumbre de beber caña con ruda está asociada a la idea de protección frente a los males del invierno y a la búsqueda de salud y buena fortuna para el nuevo ciclo. Su origen se relaciona con prácticas ancestrales de pueblos originarios y con tradiciones rurales que se fueron incorporando a la identidad cultural de distintas comunidades.
Agosto fue considerado históricamente un mes desafiante por las condiciones climáticas de la época, especialmente en tiempos en los que la vida dependía más directamente de la agricultura y la naturaleza. En ese contexto surgieron distintos rituales destinados a atraer bienestar y alejar las dificultades.
Con el paso del tiempo, la costumbre se mantuvo vigente y se transformó en una fecha esperada por muchas familias. Para algunos representa una tradición familiar; para otros, una oportunidad de reunirse y compartir un momento especial con seres queridos.
Aunque el ritual tiene un fuerte arraigo cultural, los especialistas recuerdan que la ruda es una planta con componentes que pueden tener efectos sobre el organismo y que su consumo debe realizarse con precaución.
Una costumbre que continúa vigente
Más allá de las creencias vinculadas a la protección y la suerte, la caña con ruda se convirtió en una expresión de identidad y memoria colectiva. Cada año, la llegada del 1 de agosto vuelve a poner en escena una práctica que combina historia, tradición y encuentros familiares.
Para quienes no pudieron tomarla en la fecha exacta, la costumbre popular ofrece la posibilidad de hacerlo durante los días posteriores. De esta manera, el ritual continúa vigente y mantiene su valor simbólico para quienes deciden conservar esta antigua tradición.
La idea central que transmiten quienes siguen esta práctica es que el gesto no depende únicamente del calendario, sino del significado que cada persona le otorga al momento. Por eso, incluso si pasó el 1 de agosto, muchos consideran que todavía es posible participar del ritual y mantener viva la costumbre.