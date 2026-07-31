Cada 1° de agosto, una antigua tradición popular vuelve a estar presente en distintos puntos de Argentina y otros países de la región: tomar caña con ruda como un ritual asociado a la protección, la salud y la renovación de energías.
1° de agosto: cómo tomar la caña con ruda según la tradición popular
La costumbre ancestral reúne creencias y encuentros familiares cada comienzo de agosto, con distintas formas de consumo y un significado ligado a la protección y los buenos deseos.
La costumbre, transmitida de generación en generación, tiene raíces en creencias de pueblos originarios y se mantiene vigente como una expresión cultural que reúne a familias y comunidades. Para quienes participan de este ritual, la llegada de agosto representa un momento especial para renovar deseos y comenzar una nueva etapa.
Aunque existen distintas versiones sobre la forma de realizarlo, todas coinciden en que el acto de compartir la bebida tiene un significado simbólico relacionado con los buenos augurios y el bienestar.
El significado
La tradición de tomar caña con ruda está vinculada principalmente a pueblos de la región guaraní y a antiguas creencias populares del norte argentino y Paraguay. Según esta costumbre, agosto era considerado un mes desafiante por las condiciones climáticas y los cambios propios de la época, por lo que se buscaba una forma simbólica de protección.
Con el paso del tiempo, la práctica se transformó en un ritual familiar que representa la intención de alejar energías negativas y atraer salud, fortaleza y prosperidad para los meses siguientes.
La ruda, una planta utilizada históricamente en diferentes culturas dentro de prácticas medicinales tradicionales y creencias populares, quedó incorporada a esta costumbre junto con la caña como símbolo de protección.
Si bien no existen pruebas científicas que confirmen efectos protectores o beneficios para la salud asociados a este ritual, su importancia continúa ligada al valor cultural y emocional que tiene para muchas personas.
Cómo se toma
La forma de tomar la caña con ruda puede variar según la región y las costumbres familiares. La tradición indica que suele consumirse el 1° de agosto, muchas veces durante la mañana, como parte de un momento especial compartido con familiares o amigos.
No existe una única manera establecida de realizar el ritual. Entre las formas más extendidas se encuentran:
- Tres tragos: una de las versiones más conocidas y difundidas de la tradición.
- Siete sorbos: otra forma popular en la que se bebe la preparación en pequeñas cantidades.
- Un trago largo: algunas personas mantienen la costumbre de tomarla de una sola vez.
- Un vaso pequeño: una alternativa presente en algunas familias que prefieren compartir una porción mayor.
Más allá de la cantidad elegida, cada forma representa para quienes mantienen esta práctica un deseo de protección, renovación y buenos comienzos. El valor del ritual no está solamente en la bebida, sino en el significado que cada persona le atribuye y en el momento de encuentro que genera.
En muchos hogares, el acto de tomarla está acompañado por deseos positivos para el nuevo ciclo, reuniones familiares o encuentros entre amigos que buscan conservar una tradición heredada.
Una costumbre que continúa vigente
A pesar de los cambios culturales y sociales, la caña con ruda sigue ocupando un lugar destacado dentro de las tradiciones populares de agosto. Año tras año, muchas personas mantienen esta práctica como una forma de conectarse con sus raíces y recordar las costumbres transmitidas por sus familias.
La celebración también ganó presencia en redes sociales, donde cada comienzo de agosto aumentan las consultas sobre su significado y las distintas formas de realizar el ritual. Para nuevas generaciones, representa una oportunidad de conocer una práctica cultural que forma parte de la identidad de distintas comunidades.
La caña con ruda no solo se relaciona con una creencia popular, sino también con el valor de compartir, reunirse y mantener vivas historias que pasan de una generación a otra.
Este 1° de agosto, quienes siguen la tradición volverán a levantar sus pequeños vasos o copas para cumplir con un ritual cargado de simbolismo, con la intención de recibir el mes con protección, esperanza y energía renovada.